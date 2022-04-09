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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручены? В Сети обсуждают помолвочное кольцо певицы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 апреля, 10:28
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Поклонники пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заинтригованы роскошным бриллиантом на пальце у певицы и ждут новостей о скорой свадьбе влюбленных

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек же были обручены 17 лет назад, но тогда стать супругами им так и не удалось. Почему так произошло певица рассказала совсем недавно.

Похоже, что влюбленные решили попробовать снова прийти вместе к алтарю и обручились. Правда, пока ни Дженнифер, ни Бен, возможную свадьбу никак не комментировали.

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Слухи о возможной помолвке Дженнифер и Бена появились после того, как на безымянном пальце звезды папарацци заметили колечко с огромным бриллиантом.

Фотографы заметили Лопес во время похода по магазинам с дочерью Эммой. Звезда подыскивала новую мебель для их общего с Аффлеком дома.

Совместную недвижимость пара приобрела совсем недавно за 50 миллионов долларов. Новый особняк влюбленных насчитывает 10 спален и находится в одном из самых живописных элитных районов Лос-Анджелеса, Бел-Эйр.

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Поклонники пары надеются, что после такого серьезного шага в этот раз история будет со счастливым финалом и мы увидим роскошные свадебные фото совсем скоро.

Напомним, что на днях трогательными фото со своей помолвки поделилась 37-летняя рок-исполнительница Аврил Лавин.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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