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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметили Хэллоуин вместе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 ноября, 07:47
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Одна из самых обсуждаемых голливудских пар старается как можно больше времени проводить вместе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются вместе проводить время несмотря на плотный график
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются вместе проводить время несмотря на плотный график / Фото: Getty Images

После нескольких совместных выходов Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали попадать в поле зрения папарацци. Но поклонникам пары не стоит переживать. Дженнифер Лопес сейчас снимается в Ванкувере в новом фильме для Netflix и успевает давать концерт, а Бен Аффлек занят съемками в Лос-Анджелесе.

Как пишет Daily Mail, несмотря на плотный график Хэллоуин, пара отметила вместе. Дженнифер Лопес прилетела в Лос-Анджелесе.

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Они составляют свое расписание, чтобы быть уверенными, что смогут видеться каждые несколько дней. Между ними все хорошо, и они остаются на связи. Они заняты своими проектами, но также находят время, чтобы побыть вместе, – рассказал источник.

Бен Аффлек признался, что сейчас очень счастлив
Бен Аффлек признался, что сейчас очень счастлив / Фото: Getty Images

По информации инсайдеров, дети Аффлека и Лопес были вместе с ними.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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