Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переезжают в дом мечты за 60 млн долларов (фото)

Голливудская парочка теперь будет жить вместе! Влюбленные поселяться в роскошном особняке в престижном районе Беверли-Хиллз

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили особняк / Фото: Getty Images, TMZ

Как-то только стало, что Бен Аффлек сделал предложение Дженнифер Лопес, фанаты заговорили о совместной жизни пары. После долгих поисков идеального дома влюбленные наконец-то определились, где обоснуется их будущая семья.

В западных СМИ появилась информация, Бен и Джен выбрали роскошный особняк в районе Беверли-Хилл. Пока влюбленные не подтвердили прессе покупку, но грузовики с вещами уже выехали от дома Лопес к новому имению.

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Фото: TMZ

Ранее дома принадлежал экс-жениху Мэрайи Кэри, Джеймсу Пэкеру. Он приобрел его за внушительную сумму – 60 миллионов долларов. Но это и не удивительно, ведь в особняке есть все и даже больше! На территории есть огромный бассейн, летние террасы, гостевые домики и даже собственный кинозал.

Фото: TMZ

Инсайдеры сообщили, что дом не выставлялся на продажу и скорее всего Дженнифер и Бен были единственными претендентами на покупку. Точная стоимость особняка неизвестна, но по оценкам экспертов, это больше 60 миллионов долларов, которые заплатил прошлый владелец.

Ранее пара уже присматривалась к похожему особняку и даже ходили слухи, что они его купили. Но позже все же выяснилось, что сделка на 50 миллионов долларов сорвалась и влюбленным пришлось выбирать другие варианты.

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Напомним, что недавно 52-летняя Дженнифер Лопес похвасталась достоинствами своей фигуры в мини-бикини.