Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 📆 100 дней войны 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переезжают в дом мечты за 60 млн долларов (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июня, 15:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудская парочка теперь будет жить вместе! Влюбленные поселяться в роскошном особняке в престижном районе Беверли-Хиллз
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили особняк
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили особняк / Фото: Getty Images, TMZ

Как-то только стало, что Бен Аффлек сделал предложение Дженнифер Лопес, фанаты заговорили о совместной жизни пары. После долгих поисков идеального дома влюбленные наконец-то определились, где обоснуется их будущая семья.

В западных СМИ появилась информация, Бен и Джен выбрали роскошный особняк в районе Беверли-Хилл. Пока влюбленные не подтвердили прессе покупку, но грузовики с вещами уже выехали от дома Лопес к новому имению.

Реклама
Фото: TMZ

Ранее дома принадлежал экс-жениху Мэрайи Кэри, Джеймсу Пэкеру. Он приобрел его за внушительную сумму – 60 миллионов долларов. Но это и не удивительно, ведь в особняке есть все и даже больше! На территории есть огромный бассейн, летние террасы, гостевые домики и даже собственный кинозал.

Фото: TMZ

Инсайдеры сообщили, что дом не выставлялся на продажу и скорее всего Дженнифер и Бен были единственными претендентами на покупку. Точная стоимость особняка неизвестна, но по оценкам экспертов, это больше 60 миллионов долларов, которые заплатил прошлый владелец.

Ранее пара уже присматривалась к похожему особняку и даже ходили слухи, что они его купили. Но позже все же выяснилось, что сделка на 50 миллионов долларов сорвалась и влюбленным пришлось выбирать другие варианты.

Реклама

Напомним, что недавно 52-летняя Дженнифер Лопес похвасталась достоинствами своей фигуры в мини-бикини.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять