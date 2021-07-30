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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили романтический ужин на Капри (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
30 июля, 07:30
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После Сен-Тропе, где певица отпраздновала свой 52-й день рождения вместе с возлюбленным Беном Аффлеком, пара на яхте прибыла на итальянский остров
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили романтический ужин на Капри
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили романтический ужин на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Романтичный отдых звездной пары на Капри не остался незамеченным, прогулявшись по улицам острова, Бен и Джен вызвали ажиотаж у местных жителей и попали в объективы телефонов всех желающих. Ранее на шопинге у певицы заметили романтичную подвеску с именем Бена Аффлека.

Интересно, что все романтическое путешествие пара совершает на огромной яхте Valerie. Отмечается, что Капри – это последний пит-стоп для влюбленной пары, решив наслаждаться своим романтическим отдыхом на борту яхты.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в романтической прогулке на Капри
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в романтической прогулке на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Пара выглядит очень счастливой, гуляя по острову взявшись за руки. Романтический вечер они провели в известном семейном ресторане Lo Scoglio.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Капри / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Для своего путешествия Дженнифер выбрала светлую одежду – то она гуляла в белом льняном мини, то в белых широких брюках палаццо и коротком топе. Теперь певица прогулялась по городу в белом костюме, состоявшем из свободных шорт и топа с длинными рукавами. Свой образ она дополнила соломенной шляпой с широкими полями, босоножками с квадратным носком и плетенной сумкой Valentino.

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Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го, за несколько дней до свадьбы, пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

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