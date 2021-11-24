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Дженнифер Лопес не исключает, что выйдет замуж в четвертый раз

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 07:50
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Личная жизнь Дженнифер Лопес активно обсуждается в СМИ. Особенно внимание к голливудской звезде приковано после ее воссоединения с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес рассказала, как относится к браку
Дженнифер Лопес рассказала, как относится к браку / Фото: instagram.com/jlo

Сама Дженнифер Лопес не очень любит обсуждать свои романы, но вот инсайдеры всегда готовы поделиться информацией. Не первый месяц ходят слухи о свадьбе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Актера замечали в ювелирном магазине, а источники рассказывали о планах Аффлека сделать предложение Джей Ло в день ее рождения. Но пока все лишь разговоры.

В недавнем интервью для Today артистка сама заговорила о замужестве. Дженнифер Лопес призналась, что даже несмотря на три развода и несколько помолвок, которые не закончились свадьбой, она все еще верит в брак.

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Вы меня знаете, я романтик. И всегда им была. Я все еще верю в "жили они долго и счастливо", на все 100 процентов, – сказала артистка.

Дженнифер Лопес для Elle
Дженнифер Лопес для Elle / Фото: instagram.com/elleusa

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

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В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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