Дженнифер Лопес "порозовела" и стала походить на Ким Кардашьян

Певица ведет активную подготовку к предстоящим праздникам. И, кажется, она решила встретить Новый год в кардинально новом образе, который очень напоминает look теледивы

Дженнифер Лопес покрасила волосы в цвет жевательной резинки. / Фото: instagram.com/jlo, maryphillips

Визажистка 52-летней Дженнифер Лопес, которая заявляла, что не сердится на Бена Аффлека из-за его упоминаний о бывшей, неплохо заинтриговала поклонников певицы.

Стилистка Мэри Филиппс поделилась в Instagram результатом превращения звезды. Вы только представьте, теперь у Джей Ло...розовые волосы или как это модно называть цвет "баббл гамм" (жевательная резинка).

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За годы своей творческой деятельности Джей Ло многократно меняла образы – носила парики, меняла прически, стиль и т. д. Но впоследствии она, вероятно, решила сделать паузу на экспериментах и придерживалась одного образа длительное время. И вот, похоже, пора вернуться к перевоплощениям.

Розовый – всегда хорошая идея, – написала стилист.

Снимок Лопес с розовыми волосами очень напомнил образ Ким Кардашьян. Свой look певица дополнила белой футболкой и массивной золотой цепочкой. Мэйк был в стиле смоки айс, а губы визуально увеличены с помощью хайлайтера и нюдового карандаша. Вы только посмотрите, как похожи Джей Ло и Ким

Лопес поразила сходством с Кардашьян. / Фото: Instagram

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Такое смелое появление Джей Ло шокировало многих фанатов. Впрочем, не исключение, что это всего-навсего парик для очередных съемок.

Фолловеры оценили такое шокирующее появление звезды и в очередной раз отметили сходство с Ким:

Я думал, что это Ким Кардашьян.

Джен может раскачать что угодно.

Это было очень хорошее решение.

Надеюсь, это роль в кино.

Она выглядит так молодо с розовым.

Я думаю, что все хотят выглядеть как Ким Кардашьян.

Она очень похожа на Ким К, но лучше.

Фото: instagram/maryphillips

Кстати, розовый цвет волос пробовали немало селебретис. В частности, дочь супермодели Синди Кроуфорд – Кайя Гербер – сама красила свои волосы. И певица Дуа Липа пробовала на себе такой оттенок.

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Раньше мы писали, как Дженнифер Лопес выглядит в Instagram друзей. Смотрите видео с домашних вечеринок.