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Дженнифер Лопес "порозовела" и стала походить на Ким Кардашьян

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 21:30
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Певица ведет активную подготовку к предстоящим праздникам. И, кажется, она решила встретить Новый год в кардинально новом образе, который очень напоминает look теледивы
Дженнифер Лопес покрасила волосы в цвет жевательной резинки.
Дженнифер Лопес покрасила волосы в цвет жевательной резинки. / Фото: instagram.com/jlo, maryphillips

Визажистка 52-летней Дженнифер Лопес, которая заявляла, что не сердится на Бена Аффлека из-за его упоминаний о бывшей, неплохо заинтриговала поклонников певицы.

Стилистка Мэри Филиппс поделилась в Instagram результатом превращения звезды. Вы только представьте, теперь у Джей Ло...розовые волосы или как это модно называть цвет "баббл гамм" (жевательная резинка).

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За годы своей творческой деятельности Джей Ло многократно меняла образы – носила парики, меняла прически, стиль и т. д. Но впоследствии она, вероятно, решила сделать паузу на экспериментах и придерживалась одного образа длительное время. И вот, похоже, пора вернуться к перевоплощениям.

Розовый – всегда хорошая идея, – написала стилист.

Снимок Лопес с розовыми волосами очень напомнил образ Ким Кардашьян. Свой look певица дополнила белой футболкой и массивной золотой цепочкой. Мэйк был в стиле смоки айс, а губы визуально увеличены с помощью хайлайтера и нюдового карандаша. Вы только посмотрите, как похожи Джей Ло и Ким

Лопес поразила сходством с Кардашьян.
Лопес поразила сходством с Кардашьян. / Фото: Instagram

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Такое смелое появление Джей Ло шокировало многих фанатов. Впрочем, не исключение, что это всего-навсего парик для очередных съемок.

Фолловеры оценили такое шокирующее появление звезды и в очередной раз отметили сходство с Ким:

  • Я думал, что это Ким Кардашьян.
  • Джен может раскачать что угодно.
  • Это было очень хорошее решение.
  • Надеюсь, это роль в кино.
  • Она выглядит так молодо с розовым.
  • Я думаю, что все хотят выглядеть как Ким Кардашьян.
  • Она очень похожа на Ким К, но лучше.
Фото: instagram/maryphillips

Кстати, розовый цвет волос пробовали немало селебретис. В частности, дочь супермодели Синди Кроуфорд – Кайя Гербер – сама красила свои волосы. И певица Дуа Липа пробовала на себе такой оттенок.

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Раньше мы писали, как Дженнифер Лопес выглядит в Instagram друзей. Смотрите видео с домашних вечеринок.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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