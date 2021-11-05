Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Томусяк vs Минкульт

Депп и Макгрегор

Спирс винит маму

Правда про Окси

Шоу "Маска". Сезон 2

О чем "Вечные"?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дженнифер Лопес повторила сцену из своего культового клипа спустя 19 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 07:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная певица снялась в рождественской кампании для бренда Coach, стилизованной под свой же клип 2002 года на песню All I have
/ Фото: скриншот

В этом году популярная певица Дженнифер Лопес вернулась к своему бывшему жениху Бен Аффлеку , а теперь решила еще поностальгировать и в новой рекламной кампании.

Ролик начинается с кадров клипа 2002 года All I have. Артистка ушла от возлюбленного и расстроенная идет по заснеженной улице с сумками известного бренда в руках. Затем события переносятся в 2021 год. Она по-прежнему идет с сумками бренда только из новой коллекции, на улице все идет снег.

Реклама

Но есть несколько отличий – Джей Ло идет счастливой. Да и стиль певицы немного изменился, теперь она носит не пуховик, а пальто. Вместо распущенных волос – высокий хвост.

Скриншот: Twitter

В комментариях рекламный ролик оценили, а Дженнифер Лопес назвали легендой.

Реклама

Узнайте другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Цитата дня

Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов

Asti певица, экссолистка поп-группы "Artik & Asti"
Первый комментарий о расставании группы
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Опрос
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять