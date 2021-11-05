Дженнифер Лопес повторила сцену из своего культового клипа спустя 19 лет

Популярная певица снялась в рождественской кампании для бренда Coach, стилизованной под свой же клип 2002 года на песню All I have

/ Фото: скриншот

В этом году популярная певица Дженнифер Лопес вернулась к своему бывшему жениху Бен Аффлеку , а теперь решила еще поностальгировать и в новой рекламной кампании.

Ролик начинается с кадров клипа 2002 года All I have. Артистка ушла от возлюбленного и расстроенная идет по заснеженной улице с сумками известного бренда в руках. Затем события переносятся в 2021 год. Она по-прежнему идет с сумками бренда только из новой коллекции, на улице все идет снег.

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Но есть несколько отличий – Джей Ло идет счастливой. Да и стиль певицы немного изменился, теперь она носит не пуховик, а пальто. Вместо распущенных волос – высокий хвост.

Скриншот: Twitter

В комментариях рекламный ролик оценили, а Дженнифер Лопес назвали легендой.

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