Дженнифер Лопес повторила сцену из своего культового клипа спустя 19 лет

В этом году популярная певица Дженнифер Лопес вернулась к своему бывшему жениху Бен Аффлеку , а теперь решила еще поностальгировать и в новой рекламной кампании.
Ролик начинается с кадров клипа 2002 года All I have. Артистка ушла от возлюбленного и расстроенная идет по заснеженной улице с сумками известного бренда в руках. Затем события переносятся в 2021 год. Она по-прежнему идет с сумками бренда только из новой коллекции, на улице все идет снег.
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Но есть несколько отличий – Джей Ло идет счастливой. Да и стиль певицы немного изменился, теперь она носит не пуховик, а пальто. Вместо распущенных волос – высокий хвост.
В комментариях рекламный ролик оценили, а Дженнифер Лопес назвали легендой.
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