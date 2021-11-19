Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей

Тринчер сказала "да"

Яремчук дали визу

Полуголый Момоа

Сыну Тины - 13

Шоу "Маска". Сезон 2

Новый дуэт Насти
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дженнифер Лопес проведет Рождество вместе с Беном Аффлеком и его бывшей женой – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 07:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сейчас реже видятся из-за съемок в разных городах. Но новогодние праздники пара планирует провести вместе со своими детьми от предыдущих отношений и актрисой Дженнифер Гарнер
Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес
Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Экс-супруга актера уже отмечала Хеллоуин вместе с парой. Как утверждают источники, все ладят друг с другом, а дети находятся в центре внимания. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.

Рождество – это все о детях. Несмотря на то, что Дженнифер Гарнер и Дженнифер Лопес полностью противоположны, они связаны детьми. Это может быть странно – провести каникулы с новой девушкой бывшего мужа, но Дженнифер все равно, что думают другие, – рассказал источник журналистам ОK!

Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер / Фото: AFP

Реклама

Лопес и Гарнер не собираются становиться лучшими подругами, но они понимают, что важно наладить хорошие отношения.

Я сомневаюсь, что вы увидите, Дженнифер в клипе Джей Ло, или как они вместе посещают показ Versace. Также мала вероятность, что они станут вместе печь печенье. Но когда у вас есть дети, и бывший начинает встреться с кем-то, вы трое связаны друг с другом так или иначе. Дженнифер (Гарнер) полна решимости построить дружественные отношения с Джей Ло, чтобы их детям не было неловко, – отметил источник.

Напомним, у Бена Аффлека трое детей: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и девятилетний Самуэль. Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних близнецов Эмме и Макса.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто попадают в поле зрения папарацци. Наверняка фото с семейного торжества появятся в Сети. Уверены, эти снимки буду обсуждать еще несколько дней, и вот почему.

Реклама

Узнайте другие новости:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять