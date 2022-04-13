Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей предложение

На днях Дженнифер Лопес подтвердила, что выходит замуж за Бена Аффлека

Дженнифер Лопес впервые рассказала о помолвке с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images, скриншот

Дженнифер Лопес решила не дожидаться пока инсайдеры начнут рассказывать о ее личной жизни, а сама поделилась подробностями того, как Бен Аффлек во второй раз сделал ей предложение.

В субботу вечером я была в моем самом любимом месте на земле — в ванне с пеной. И тут зашел мой возлюбленный, встал на одно колено и сделал мне предложение. Бен вытащил кольцо и сказал: "Ты выйдешь за меня замуж? – рассказала Джей Ло в специальном видео

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Как призналась голливудская звезда, она не ожидала предложения и просто смотрела Бену в глаза, улыбаясь и плача одновременно.

Я чувствовала себя невероятно счастливой. В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить. Просто тихий субботний вечер дома, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека, получившие второй шанс на настоящую любовь.

Актер подарил любимой кольцо с зеленым бриллиантом 8,5 карата. Стоимость такого украшения примерно 10 млн долларов.

Дженнифер Лопес показала помолвочное кольцо, которое ей подарил Бен Аффлек / Фото: Скриншот из YouTube

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Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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В одном из своих интервью Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло.

Недавно Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.