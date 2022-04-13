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Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек сделал ей предложение

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 22:53
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На днях Дженнифер Лопес подтвердила, что выходит замуж за Бена Аффлека
Дженнифер Лопес впервые рассказала о помолвке с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес впервые рассказала о помолвке с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images, скриншот

Дженнифер Лопес решила не дожидаться пока инсайдеры начнут рассказывать о ее личной жизни, а сама поделилась подробностями того, как Бен Аффлек во второй раз сделал ей предложение.

В субботу вечером я была в моем самом любимом месте на земле — в ванне с пеной. И тут зашел мой возлюбленный, встал на одно колено и сделал мне предложение. Бен вытащил кольцо и сказал: "Ты выйдешь за меня замуж? – рассказала Джей Ло в специальном видео

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Как призналась голливудская звезда, она не ожидала предложения и просто смотрела Бену в глаза, улыбаясь и плача одновременно.

Я чувствовала себя невероятно счастливой. В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить. Просто тихий субботний вечер дома, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека, получившие второй шанс на настоящую любовь.

Актер подарил любимой кольцо с зеленым бриллиантом 8,5 карата. Стоимость такого украшения примерно 10 млн долларов.

Дженнифер Лопес показала помолвочное кольцо, которое ей подарил Бен Аффлек
Дженнифер Лопес показала помолвочное кольцо, которое ей подарил Бен Аффлек / Фото: Скриншот из YouTube

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Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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В одном из своих интервью Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло.

Недавно Джей Ло призналась, что не жалеет о воссоединении с Беном Аффлеком.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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