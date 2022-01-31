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Дженнифер Лопес в коротком топе вышла на прогулку с сыном и Беном Аффлеком

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 09:58
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Бен Аффлек старается проводить больше времени не только со своей возлюбленной, но и с ее детьми. Лопес воспитывает двойняшек от брака с Марком Энтони
Дженнифер Лопес вышла на прогулку с сыном и Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес вышла на прогулку с сыном и Беном Аффлеком / Фото: Instagram

Пока Джей Ло налаживала отношения с бывшей женой Аффлека, тот похоже, успел подружиться с двойняшками Максом и Эмми.

Папарацци засняли актерскую пару во время совместной прогулки. На Джей Ло был привычный для нее образ – короткий топ и спортивные штаны с низкой посадкой.

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Фото – instagram.com/benniferstan

По некоторой информации от инсайдеров, Аффлек сам остается с двойняшками пока Лопес уезжает на занятия в танцевальную студию. Правда, на этот раз на фото попал только 13-летний сын актрисы Макс.

Это не первый случай прогулки Джей Ло с детьми и возлюбленным. Несколько недель назад папарацци засняли как Лопес с дочерью Эмми и Аффлеком вышли за покупками.

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Также, как мы писали ранее, до этого пара была замечена на совместном шоппинге с детьми.

Напомним, что Дженнифер Лопес воспитывает 13-летних двойняшек Макса и Эмми от брака с певцом Марком Энтони. Пара поженилась в 2004 году, через два года после разрыва Лопес с Беном Аффлеком.

В 2007 супруги объявили что ожидают первенца. Спустя три года после рождения двойняшек пара развелась по инициативе Джей Ло.

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Стоит отметить, сам Бен Аффлек никаких комментариев о своей личной жизни не дает. Актер признавался, что не хочет обсуждать свой роман с Дженнифер Лопес с посторонними людьми.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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