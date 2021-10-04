Дженнифер Лопес в платье с вырезом пришла за руку с Беном Аффлеком на показ фильма (фото)

В середине этого лета американская поп-звезда Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение со своим бывшим, Беном Аффлеком. С тех пор папарацци не спускают глаз с пары

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе / Фото: justjared.com

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний актер Бен Аффлек, которые недавно дали первое совместное интервью, в очередной раз были замечены вдвоем в Лос-Анджелесе. Певица прилетела на специальный частный показ нового фильма с участием ее бойфренда – "Нежный бар" (The Tender Bar). Показ состоялся в Тихоокеанском центре дизайна, который расположен в Западном Голливуде.

На фото, опубликованных изданием Just Jared, Джей Ло и Бен Аффлек держатся за руки по пути к залу. Певица надела черное платье с вырезом и высокие кожаные сапоги на каблуках.

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Бен Аффлек и Джей Ло в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/justjared

Напомним, что несколько месяцев назад Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Они были вместе около четырех лет.

Подробнее о расставании пары смотрите в ролике:

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