Дженнифер Лопес в топе и мини-юбке со шнуровкой сразила фигурой на церемонии MTV VMA (фото)

52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес, которую Бен Аффлек спас от нападения фаната в Венеции, прибыла на церемонию MTV VMA в изумительном наряде. Знаменитость появилась на красной дорожке, а затем вышла на сцену в Барклайс-центре, чтобы вручить первую награду "Песня года" Оливии Родриго за песню drivers license.
Для мероприятия Джей Ло надела эффектный ансамбль, состоящий из черного топа со шнуровкой британского дизайнера David Koma и мини-юбки с блестками. Звезда была в босоножках на шпильках, демонстрируя стройные ноги и шикарный пресс.
Певица также опубликовала короткий ролик закулисья мероприятия у себя в Instagram. Видео собрало почти два миллиона лайков менее, чем за сутки.
Напомним, что несколько месяцев назад Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Они были вместе около четырех лет.
Подробнее о расставании пары – смотрите в ролике:
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