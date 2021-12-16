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Дженнифер Лопес в ярости из-за высказываний Бена Аффлека в адрес бывшей жены

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 14:12
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В новом интервью голливудский актер заявил, что причиной своего алкоголизма считает неудачный брак с Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес раскритиковала интервью Бена Аффлека
Дженнифер Лопес раскритиковала интервью Бена Аффлека / Фото: Getty Images, instagram.com/jlo

Как уточнил Аффлек, если бы они с бывшей женой не приняли решение развестись, он бы и дальше пил. Дженнифер Лопес не в восторге от таких откровений возлюбленного. Как пишет Page Six, об этом рассказали инсайдеры.

Она очень зла, ведь это задевает ее, поскольку она встречается с ним. Она не хочет, чтобы ее втягивали в это. Джен встречалась с Гарнер. Она пытается познакомиться поближе с ней и с детьми Бена. Поэтому это – безрассудно и бесцеремонно с его стороны, – делится инсайдер.

Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес
Бывшая супруга Бена Аффлека проведет Рождество вместе с актером и Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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Сам Бен Аффлек уже успел оправдаться за свою интервью. Об этом пишет Just Jared.

Мои слова вырвали из контекста, сосредоточив внимание только на отдельных отрывках. Но я также сказал, как сильно мы уважаем друг друга, заботимся друг о друге и о наших детях, ставя их на первое место. А люди сказали, что я винил свою бывшую жену в своем алкоголизме и выставил себя самым бесчувственным, тупым, ужасным парнем. Это ранило мои чувства. Я не хочу, чтобы мои дети подумали, что я могу сказать что-то плохое об их маме, – сказал актер.

По словам инсайдеров, Дженнифер Гарнер задели слова бывшего супруга.

Ранее Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в своей жизни

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Элина Пелешенко
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