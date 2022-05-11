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Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в Италии в поддержку Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 16:09
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Поп-звезда примет участие на гала-вечере, который состоится при поддержке UNICEF на итальянском острове Капри
Джей Ло выступит на Капри, чтобы собрать средства для украинских беженцев
Джей Ло выступит на Капри, чтобы собрать средства для украинских беженцев / Фото: Pinterest, instagram.com/jenniferlopezbarbie

Поддержка во время войны очень необходима для украинского народа, который борется против рашистского нашествия, и это понимают мировые звезды. Сейчас многие знаменитости оказывают помощь Украине в тылу. Так, голливудский режиссер Кэри Фукунага уже больше месяца волонтерит в разных городах нашей страны. А британский актер Бенедикт Камбэрбетч решил поселить украинских беженцев в своем особняке.

Также присоединилась к помощи Украины Дженнифер Лопес. Как сообщает издание Wwd , певица выступит на благотворительном гала-концерте Luisa Via Roma, который состоится 30 июля в историческом месте острова Чертоза-ди-Сан-Джакомо.

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Отмечается, что часть средств, которые соберут во время концерта, перечислят в помощь украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за нападения РФ.

Также во время этого концерта на видеосвязь выйдут представители UNICEF, которые сейчас находятся в Украине. Они расскажут о том, какие преступления совершают российские изверги в стране.

Кроме этого, в рамках акции покажут документальный фильм о недавней миссии в Иорданию, где проживают семьи из Сирии.

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Напомним, ранее Jerry Heil, "Антитіла", Алина Паш и другие звезды выступили на концерте в Варшаве в поддержку Украины.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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