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Джей Ло четыре года не может продать пентхаус за 25 млн долларов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
27 августа, 07:35
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Дженнифер Лопес уже несколько раз выставляла на продажу двухэтажную квартиру на Манхэттене, в которой жила с 2014 года
Джей Ло продает свои апартаменты в Нью-Йорке
Джей Ло продает свои апартаменты в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/jlo, NyPost

Дженнифер Лопес, которая недавно отписалась от жениха, уже несколько лет не может продать свои апартаменты в Нью-Йорке. Приобрела пентхаус актриса за 20 миллионов долларов. Продать недвижимость на Манхэттене Джей Ло решила, так это не самое уединенное место для жизни

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Как пишет New York Post, впервые о продаже недвижимости певица задумалась в 2017 году за 26 миллионов долларов. Но быстро продать жилье не удалось.

В 2019 году апартаменты Джей Ло стоили 25 миллионов долларов, но желающих по-прежнему нет.

Площадь пентхауса 603,8 квадратных метра. В апартаментах стеклянная крыша, четыре спальни, шесть ванных комнат, две гримерные, комната для персонала и четыре террасы площадью почти 300 квадратов

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке
Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке / Фото: NyPost

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке
Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке / Фото: NyPost

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке
Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке / Фото: NyPost

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Кроме этого пентхауса у Дженнифер Лопес есть дом в Хэмптоне, приобретенный за 10 миллионов долларов, и недвижимость Bel Air в Лос-Анджелесе за 28 миллионов долларов.

Зачем Джей Ло застраховалась от измен – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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