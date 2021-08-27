Джей Ло четыре года не может продать пентхаус за 25 млн долларов

Дженнифер Лопес, которая недавно отписалась от жениха, уже несколько лет не может продать свои апартаменты в Нью-Йорке. Приобрела пентхаус актриса за 20 миллионов долларов. Продать недвижимость на Манхэттене Джей Ло решила, так это не самое уединенное место для жизни
Как пишет New York Post, впервые о продаже недвижимости певица задумалась в 2017 году за 26 миллионов долларов. Но быстро продать жилье не удалось.
В 2019 году апартаменты Джей Ло стоили 25 миллионов долларов, но желающих по-прежнему нет.
Площадь пентхауса 603,8 квадратных метра. В апартаментах стеклянная крыша, четыре спальни, шесть ванных комнат, две гримерные, комната для персонала и четыре террасы площадью почти 300 квадратов
Кроме этого пентхауса у Дженнифер Лопес есть дом в Хэмптоне, приобретенный за 10 миллионов долларов, и недвижимость Bel Air в Лос-Анджелесе за 28 миллионов долларов.
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