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Джей Ло и Бен Аффлек вместе посетили день рождения лучшей подруги певицы (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 07:41
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В Сети активно обсуждают воссоединение Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спустя 17 лет. Лучшая подруга Джей Ло опубликовала новое фото пары у себя в соцсетях
Подруга Джей Ло опубликовала фото певицы с Беном Аффлеком
Подруга Джей Ло опубликовала фото певицы с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не спешат говорить о своей личной жизни. Пару не раз замечали на свиданиях, пошли слухи и помолвке голливудских актеров, но пока никаких официальных комментариев не было. Новым поводом для обсуждения этого романа стала публикация лучшей подруги Джей Ло.

Лиа Ремини опубликовала видеоотчет в Instagram со своего дня рождения, который отмечала еще в июне. На одном из фото были Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на дне рождения Лиа Ремини
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на дне рождения Лиа Ремини / Фото: Instagram

Случайно или нет лучшая подруга добавила фото пары неизвестно. Стоит отметить, это первое совместный снимок Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Instagram.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. Также в СМИ появилась информация, что Бен Аффлек собирается сделать предложение Дженнифер Лопес.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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