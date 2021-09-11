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Джей Ло и Бен Аффлек впервые за 15 лет вместе пришли на красную дорожку (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 сентября, 09:23
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Пара вместе появилась на премьере фильма "Последняя дуэль", над которым работали Бен Аффлек и Мэтт Деймон. Последний раз на подобном ивенте Лопес и Аффлек были в 2003 году
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на фестивале в Венеции
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на фестивале в Венеции / Фото: Getty Images

Для важного вечера Бен Аффлек надел классический черный смокинг с бабочкой, а Лопес выбрала белое платье от Georges Hobeika с низким глубоким V-образным вырезом, украшенным цепочкой кристаллов Swarovski и бриллиантами Cariter.

Пара прибыла в Венецию накануне днем – Лопес и Аффлека заметили папарацци.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images

Звезды постоянно держалась за руки и мило улыбалась друг другу. Бен также не стеснялся целовать любимую на публике. Вот это камбэк!

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в Венеции / Фото: Getty Images

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Источник People заявил, что Лопес очень рада поддержать Аффлека в Венеции и проводить с ним больше времени, пока оба не заняты работой.

У обоих приближается напряженная осень и сейчас им нравится проводить вместе как можно больше времени, – говорит инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на Венецианском кинофестивале / Фото: Getty Images

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

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В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Дженнифер Лопес застраховала себя от измен – смотрите сюжет:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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