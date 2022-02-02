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Джей Ло не жалеет, что они с Беном Аффлеком сошлись во второй раз: Горжусь тем, что я с ним

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 07:55
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Дженнифер Лопес не любит обсуждают свою личную жизнь. В новом интервью голливудская звезда впервые за долгое время заговорила о романе с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес в новом интервью рассказал о романе с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес в новом интервью рассказал о романе с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Слухов об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ходит много. Актеры часто падают в поле зрения папарацци, но сами почти не публикуют совместных фото в Instagram. Как призналась Джей Ло в интервью People, она не жалеет, что они с Беном Аффлеком сошлись во второй раз.

Я чувствую себя такой невероятно счастливой и горжусь тем, что я с ним. Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс

Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлек сравнили несколько фото пары на красной дорожке
Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлек сравнили несколько фото пары на красной дорожке / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

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По словам голливудской звезды, в первый раз их отношения с Беном Аффлеком разрушилось излишнее внимание публики. Она назвала это хорошим опытом, но сейчас же пара старается свою личную жизнь оберегать.

Я просто чувствую себя очень счастливой от того, что у меня счастливые и любящие отношения, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы защитить их и сохранить их в безопасности. Это святое

Как признается Джей Ло сейчас их отношения с Беном Аффлеком отличаются от романа в 2004 году.

Это прекрасно, потому что это совсем не то, что было много лет назад… Это больше признательность и праздник, и это приятно. Когда вы находите кого-то и действительно любите его, то у вас есть второй шанс. Это действительно редкая, драгоценная, красивая вещь, и мы не принимаем это как должное

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на баскетбольном матче
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на баскетбольном матче / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Голливудская звезда отметила, что после их первого расставания Бен Аффлек очень изменился и ей это нравится. Он превратился в того мужчину, каким, как она всегда знала, что он может быть.

Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека.

Ранее мы рассказывали, какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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