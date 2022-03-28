Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис и другие звезды на "Оскаре", поддержавшие Украину

Стартовала 94-я церемония вручения премии "Оскар". Мы с удовольствием рассказываем, кто из звезд на премии вспомнил об Украине

Голливудские актеры проявили солидарность с Украиной / Фото: Getty Images

Сегодняшняя ночь – особенная для киноманов. В Лос-Анджелесе стартовала ежегодная церемония вручения кинопремии "Оскар". По традиции, шоу проходит в Dolby Theatre и начинается с прибытия гостей на красную дорожку. Мы уже рассматриваем наряды и с удовольствием делимся с вами, кто из звезд поддержал Украину.

Звезды на "Оскаре", поддержавшие Украину

Отметим, что знаменитостям, прибывшим на церемонию, вручают на входе голубые ленточки в поддержку украинских беженцев. Также ряд звезд отметились с желто-голубым значком или нагрудным платком в цветах нашего флага. Звезды даже на столь гламурном мероприятии демонстрируют солидарность с народом Украины, переживающий непростые времена из-за российского вторжения.

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Итак, среди звезд, которым мы сегодня благодарны, следующие люди с большим сердцем:

Бенедикт Камбербэтч

Как и ожидалось, Бенедикт Камбербэтч. Актер ранее не раз высказывался против войны в Украине, выступал с нашим флагом и даже озвучил готовность приютить у себя дома украинских беженцев. Он и на "Оскар" пришел с желто-голубым значком, а компанию ему составила супруга Софи Хантер.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Фото: Getty Images

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Джейсон Момоа

Красавчик Джейсон Момоа пришел на красную дорожку в шикарном костюме и желто-голубым платком.

Джейсон Момоа / Фото: Getty Images

Джейми Ли Кертис

Звезда кино Джейми Ли Кертис в образе Giorgio Armani также позирует с голубой ленточкой.

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Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

Джейми Ли Кертис с голубой ленточкой / Фото: Getty Images

Сэмюэл Л Джексон с супругой

Знаменитый актер вышел на красную дорожку с голубой лентой.

Сэмюэл Л Джексон с супругой / Фото: Getty Images

Фрэнсис Коппола

Шестикратный лаурет "Оскара" режиссер Фрэнсис Коппола также не равнодушен к ситуации в Украине. На его пиджаке красуется значок в виде украинского и американского флагов. На мероприятие он пришел с женой Элинорой.

Фрэнсис Коппола с женой / Фото: Getty Images

Юн Ё Чжон

Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон, которая в прошлом году получила "Оскар" за фильм "Минари", также украсила образ голубой лентой.

Юн Ё Чжон / Фото: Getty Images

Киноредактор Джо Уокер

Джо Уокер / Фото: Getty Images

Риба Макинтайр и Дайан Уоррен

Американская кантри певица Риба Макинтайр и американская автор песен Дайан Уоррен (справа) также поддержали Украину.

Риба Макинтайр и Дайан Уоррен / Фото: Getty Images

Следите за нашими материалами. Вскоре будут названы победители "Оскара"-2022.

Также мы узнаем, выступит ли на мероприятии президент Украины Владимир Зеленский.

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