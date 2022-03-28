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Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис и другие звезды на "Оскаре", поддержавшие Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 02:55
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Стартовала 94-я церемония вручения премии "Оскар". Мы с удовольствием рассказываем, кто из звезд на премии вспомнил об Украине
Голливудские актеры проявили солидарность с Украиной
Голливудские актеры проявили солидарность с Украиной / Фото: Getty Images

Сегодняшняя ночь – особенная для киноманов. В Лос-Анджелесе стартовала ежегодная церемония вручения кинопремии "Оскар". По традиции, шоу проходит в Dolby Theatre и начинается с прибытия гостей на красную дорожку. Мы уже рассматриваем наряды и с удовольствием делимся с вами, кто из звезд поддержал Украину.

Звезды на "Оскаре", поддержавшие Украину

Отметим, что знаменитостям, прибывшим на церемонию, вручают на входе голубые ленточки в поддержку украинских беженцев. Также ряд звезд отметились с желто-голубым значком или нагрудным платком в цветах нашего флага. Звезды даже на столь гламурном мероприятии демонстрируют солидарность с народом Украины, переживающий непростые времена из-за российского вторжения.

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Итак, среди звезд, которым мы сегодня благодарны, следующие люди с большим сердцем:

Бенедикт Камбербэтч

Как и ожидалось, Бенедикт Камбербэтч. Актер ранее не раз высказывался против войны в Украине, выступал с нашим флагом и даже озвучил готовность приютить у себя дома украинских беженцев. Он и на "Оскар" пришел с желто-голубым значком, а компанию ему составила супруга Софи Хантер.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Фото: Getty Images

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Джейсон Момоа

Красавчик Джейсон Момоа пришел на красную дорожку в шикарном костюме и желто-голубым платком.

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа / Фото: Getty Images

Джейми Ли Кертис

Звезда кино Джейми Ли Кертис в образе Giorgio Armani также позирует с голубой ленточкой.

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Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис / Фото: Getty Images

Джейми Ли Кертис с голубой ленточкой
Джейми Ли Кертис с голубой ленточкой / Фото: Getty Images

Сэмюэл Л Джексон с супругой

Знаменитый актер вышел на красную дорожку с голубой лентой.

Сэмюэл Л Джексон с супругой
Сэмюэл Л Джексон с супругой / Фото: Getty Images

Фрэнсис Коппола

Шестикратный лаурет "Оскара" режиссер Фрэнсис Коппола также не равнодушен к ситуации в Украине. На его пиджаке красуется значок в виде украинского и американского флагов. На мероприятие он пришел с женой Элинорой.

Фрэнсис Коппола с женой
Фрэнсис Коппола с женой / Фото: Getty Images

Юн Ё Чжон

Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон, которая в прошлом году получила "Оскар" за фильм "Минари", также украсила образ голубой лентой.

Юн Ё Чжон
Юн Ё Чжон / Фото: Getty Images

Киноредактор Джо Уокер

Джо Уокер
Джо Уокер / Фото: Getty Images

Риба Макинтайр и Дайан Уоррен

Американская кантри певица Риба Макинтайр и американская автор песен Дайан Уоррен (справа) также поддержали Украину.

Риба Макинтайр и Дайан Уоррен
Риба Макинтайр и Дайан Уоррен / Фото: Getty Images

Следите за нашими материалами. Вскоре будут названы победители "Оскара"-2022.

Также мы узнаем, выступит ли на мероприятии президент Украины Владимир Зеленский.

Напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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