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Джейсон Момоа поднял Эмилию Кларк на руки и сладко признался в любви: "Луна моей жизни"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 августа, 17:46
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Актеры культового сериала "Игра престолов", последний сезон которого вышел еще в 2019 году, вызвали дикий восторг поклонников
Джейсон Момоа и Эмилия Кларк
Джейсон Момоа и Эмилия Кларк / Фото: instagram.com/prideofgypsies, instagram.com/emilia_clarke

Пока фанаты негодовали из-за того, как выглядят главные герои приквела "Игры престолов" – сериала "Дом Дракона", актеры оригинальной саги встретились! Кхалиси Дейенерис в лице Эмилии Кларк и кхал Дрого в лице Джейсона Момоа воссоединилсь! На минувших выходных актеры посетили вечеринку шоураннера "Игры престолов".

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На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте Джейсона Момоа, он поднял Эмилию Кларк на руки. По фото видно, даже спустя три года "химия" между актерами никуда не исчезла.

Луна моей жизни. Ты чудесная, люблю тебя навсегда. Бениофф, ты красавчик, щедрый задира, – написал актер.

Судя по всему, соавтор и шоураннер сериала Дэвид Бениофф, у которого день рождения 25 сентября, решил устроить вечеринку сейчас.

Джейсон Момоа и Эмилия Кларк на вечеринке у создателя "Игры престолов" Дэвида Бениоффа
Джейсон Момоа и Эмилия Кларк на вечеринке у создателя "Игры престолов" Дэвида Бениоффа / Фото: instagram.com/prideofgypsies

На другом снимке Джейсон Момоа и Дэвид Бениоф позируют в похожих черных пиджаках.

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Пост актера собрал более двух с половиной миллионов лайков.

Джейсон Момоа и Дэвид Бениофф
Джейсон Момоа и Дэвид Бениофф / Фото: instagram.com/prideofgypsies

Напомним, что Джейсон Момоа в "Игре престолов" сыграл роль вождя кочевников. Героиню Эмилии Кларк – молодую принцессу Дейенерис – насильно выдали за него замуж, но вскоре она по-настоящему влюбилась в него. История их экранных отношений была очень трогательной, поэтому поклонники всегда с умилением наблюдают, как актеры близко дружат и в реальной жизни.

Смотрите, как по местам съемок "Игры престолов" водят экскурсии:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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