Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли рассекретили имя новорожденной дочери

Звезда голливудских боевиков и топ-модель наконец-то рассказали поклонникам, как назвали малышку, которая появилась на свет 2 февраля 2022 года

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / Фото: Getty Images

На днях актер Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – у пары родилась девочка.

Поклонники с нетерпением ждали от супругов хоть какую-то информацию о новорожденной малышке и вот наконец-то Роузи опубликовала пост, где написала имя девочки.

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Малышку назвали – Изабелла Джеймс Стейтем.

Модель также добавила фото, на котором маленькая Изабелла лежит в кроватке. Лица маленькой дочери супруги Стейтем пока не показывают, и не удивительно, ведь с рождения малышки прошла всего неделя.

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В комментариях с рождением дочери пару поздравили много американских и мировых знаменитостей, среди них топ-модели Лили Элдридж и Марта Хант, звездный стилист Эмма Джейд Морисон и многие другие.

Скриншот – instagram.com/rosiehw/

Напомним, что для Джейсона Стейтема и Роузи Хантингтон-Уайтли Изабелла стала вторым ребенком. Пара также воспитывает сына Джека Оскара Стейтема, сейчас старшему ребенку супругов уже четыре года. Джек появился на свет в июне 2017 года, он стал первенцем для обоих родителей.

Звездные родители не часто делятся снимками сына в социальных сетях и стараются пока держать Джека подальше от публичности.

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