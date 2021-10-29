Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались: артист поднял руку на мать модели – СМИ

Мать известной модели Джиджи Хадид заявила о побоях со стороны избранника дочери. Она утверждает, что певец Зейн Малик ударил ее на прошлой неделе, пока Джиджи не было дома

Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались / Фото: Getty Images

Иоланда Хадид хотела навестить свою годовалую внучку. Во время визита между певцом и мамой модели произошел конфликт и, как утверждает Иоланда, Зейн поднял на нее руку. Сообщается, что Иоланда Хадид собиралась подать заявление в полицию на певца, но пока этого не сделала. Об этом пишет TMZ.

Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик / Фото: Getty Images

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Экс-солит One Direction не стал молчать.Он опровергает слова мамы Джиджи.

Я отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности. Я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и будет открыта для решения этих семейных проблем в частном порядке, – написал Зейн Малик в Twitter.

В это же время разные источники стали сообщать о расставании Джиджи Хадид и Зейна Малика. По словам инсайдеров, пара не вместе уже больше месяца.

Зейн Малик и Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

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Они воспитывают дочь вместе. Йоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внучки, – сказали источники в беседе с People.

Джиджи Хадид никаких комментариев не дает

Напомним, модель Джиджи Хадид и экс-участник One Direction Зейн Малик стали родителями в сентябре 2020 года. За время своих отношений они расставались и вновь сходились несколько раз.

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