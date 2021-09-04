Джоли подтвердила факт домашнего насилия со стороны Питта

Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года. По словам актрисы, поводом для этого стала ссора пары в самолете, во время которой Питт якобы ударил старшего сына Мэддокса

Анджелина Джоли подтвердила факт насилия со стороны Брэда Питта / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Анджелина Джоли и Брэд Питт ведут борьбу за опеку над детьми. Их бракоразводный процесс длится уже несколько лет и в мае актер выиграл суд у бывшей супруги.

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В интервью изданию Guardian Анджелина Джоли откровенно рассказала о разводе и подтвердила факт домашнего насилия со стороны Брэда Питта.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос интервьюера, что заставило ее опасаться Питта, актриса сказала, что

У нее спросили связано ли это с ее обвинениями в насилии против Питта и попросили кивнуть в случае утвердительного ответа. Джоли кивнула.



Знаменитость также заявила, что боялась за безопасность всей своей семьи. Что касается Брэда Питта, то он от участия в интервью отказался.

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

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Актер Брэд Питт / Фото: Getty Images

"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью о них. Подробнее – в видеосюжете:

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