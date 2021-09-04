Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

ABBA возвращается

Взрослые девочки

Собчак VS Бузова

Кино в Венеции

Вышел за жену

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Джоли подтвердила факт домашнего насилия со стороны Питта

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
4 сентября, 15:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года. По словам актрисы, поводом для этого стала ссора пары в самолете, во время которой Питт якобы ударил старшего сына Мэддокса
Анджелина Джоли подтвердила факт насилия со стороны Брэда Питта
Анджелина Джоли подтвердила факт насилия со стороны Брэда Питта / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Анджелина Джоли и Брэд Питт ведут борьбу за опеку над детьми. Их бракоразводный процесс длится уже несколько лет и в мае актер выиграл суд у бывшей супруги.

Реклама

В интервью изданию Guardian Анджелина Джоли откровенно рассказала о разводе и подтвердила факт домашнего насилия со стороны Брэда Питта.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images


Отвечая на вопрос интервьюера, что заставило ее опасаться Питта, актриса сказала, что не может комментировать произошедшее.

У нее спросили связано ли это с ее обвинениями в насилии против Питта и попросили кивнуть в случае утвердительного ответа. Джоли кивнула.

Знаменитость также заявила, что боялась за безопасность всей своей семьи. Что касается Брэда Питта, то он от участия в интервью отказался.

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

Реклама

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт / Фото: Getty Images

"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью о них. Подробнее – в видеосюжете:

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Премьера украинского фильма, снятого в одесской колонии
Узнать больше
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять