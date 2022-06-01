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Джонни Депп и Кейт Мосс воссоединились? Экс-парочка провела вместе вечер

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 июня, 15:00
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Пристальные фанаты до сих пор помнят, какой прекрасной парой были актер и супермодель в 90-х. Неудивительно, что поклонники снова задумались о том, как было бы замечательно снова увидеть их вместе после столько лет разлуки
Кейт Мосс заметили за кулисами концерта Джонни Деппа после суда
Кейт Мосс заметили за кулисами концерта Джонни Деппа после суда / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях Кейт Мосс дала свои показания на последнем заседании суда по нашумевшему делу между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Модель встала на защиту бывшего и заявила, что актер никогда в жизни не поднимал на нее руку и не проявлял агрессию. Эти слова стали едва ли не самыми решающими в батле между экс-супругами. Уже совсем скоро публика узнает вердикт присяжных!

Кстати, после выступления в суде Кейт Мосс, в Сети распространились слухи о якобы воссоединении модели и звезды "Пиратов Карибского моря".

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Дело в том, что Кейт появилась на концерте Джеффа Бека в Лондоне, где также выступал Джонни Депп . Как пишет Daily Mail , модель приехала на мероприятие за полтора часа до начала. Она сразу отправилась в гримерку актера, где они провели некоторое время вместе!

Кейт Мосс поддерживает Джонни Деппа в темные для него времена
Кейт Мосс поддерживает Джонни Деппа в темные для него времена / Фото: The Daily Mail

Многие фанаты обрадовались таким событиям, ведь у них остаются надежды, что Мосс и Депп опять закрутят роман, как это сделали Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после 17 лет разлуки.

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Кейт Мосс и Джонни Депп на концерте в Лондоне
Кейт Мосс и Джонни Депп на концерте в Лондоне / Фото: The Daily Mail

Впрочем, фантастического результата вряд ли стоит ожидать. Очевидно, Мосс просто хочет поддержать Деппа в темные для него времена, ведь они были в хороших отношениях.

Кратко об отношениях Кейт Мосс и Джонни Деппа

Роман звезд длился четыре года – с 1994 до 1998. Эта пара была одной из самых ярких пар шоубиза! Как призналась супермодель, их отношения были очень эмоциональными и страстными. Влюбленные постоянно находились в центре внимания публики из-за своего бурного образа жизни.

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Кетй Мосс и Джонни Депп в 90-х
Кетй Мосс и Джонни Депп в 90-х / Фото: Getty Images

После развода Мосс признавалась, что всегда чувствовала поддержку экс-бойфренда и скучает по нему. Ей понадобилось несколько лет, чтобы забыть Джонни. Сам Депп делился, что он так и не понял, почему они с Кейт не попытались побороться за свои отношения.

Сейчас Кейт Мосс встречается с немецким графом Николаем фон Бисмарком, который младше ее на 13 лет. Пара закрутила роман в 2015 году. Поговаривают, что влюбленные уже помолвлены.

Напомним, ранее распространились слухи якобы Джонни Депп закрутил роман со своей адвокатом Камиллой Васкес, которая помогает ему отстоять свою правду в конфликте с Эмбер Херд.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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