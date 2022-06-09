Джонни Депп может простить Эмбер Херд огромный долг, но при одном условии

Адвокаты актера объяснили, что он может забыть о 10 миллионов долларов, которые экс-жена ему должна после приговора суда

Джонни Депп может пойти на уступки Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Скандальный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд наконец-то завершился. Актер смог отстоять свою честь и признать бывшую возлюбленную виновной в клевете. По решению суда теперь киноактриса должна выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов, включая штраф. С них около 10 млн долларов принадлежит звезде "Пиратов Карибского моря".

Адвокаты Эмбер Херд позже заявили, что у звезды "Аквамена" нет таких денег, и она не сможет выплатить эту компенсацию. Говорят, что в ближайшее время актриса вообще публичного объявит себя банкротом!

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Впрочем, адвокаты Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу, выступая на шоу Today, дали понять, что Джонни деньги не важны. Главное, чего он добивался – это восстановление репутации.

Эмбер Херд ответила на первое видео Джонни Деппа в TikTok / Фото: Getty Images

Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации и он это сделал. Для него это было важно. С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец-то вернулся к своей жизни, – подчеркнули юристы.

Васкес и Чу отметили, что Джонни Депп может отказаться от возмещения ущерба, если Эмбер Херд согласится не подавать апелляцию. До 24 июня стороны должны прийти к мировому соглашению.

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Камилла Васкес, которую заподозрили в романе с подопечным, объяснила, что ключом к победе стало то, что внимание было сконцентрировано на фактах и доказательствах, а также на том, что Депп смог впервые сказать откровенно правду, в отличии от Херд.

Джонни признавал свои проблемы, он был очень откровенен, говоря о проблемах с наркотиками и алкоголем, он был откровенен в отношении некоторых неудачных сообщений, которые он писал, и я думаю, что это был резкий контраст с мисс Херд, которая не казалась откровенной. У нее был один ответ на все вопросы, и она ни за что не брала на себя ответственности. Я думаю это имело значение, – объяснили юристы.

Напомним, после окончания суда Джонни Депп создал TikTok и опубликовал первое видео, в котором поблагодарил всех за поддержку. Сама же Эмбр Херд не оценила такой поступок бывшего.