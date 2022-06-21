Джонни Депп, ты ли это? Фанаты не узнали 59-летнего актера после суда с Эмбер Херд (фото)

Поклонники звезды "Пиратов Карибского моря" удивлены....настолько помолодел их кумир после своей исторической победы над бывшей:)

Джонни Депп появился на концерте в новом образе / Фото: Getty Images

Пока "бедная" Эмбер Херд покупает одежду в дисконт-магазинах, а не лакшеры бутиках, Джонни Депп продолжает наслаждаться триумфом в суде. Актер не остановился на праздничных вечеринках и концертах. Он решил, раз в его жизни наступила белая полоса, почему бы и не изменить образ?!

Фанаты привыкли видеть Деппа с фирменными усами и бородой.....но их больше нет (вы только представьте!).

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"Капитан Джек Воробей" появился на Хельсинкском блюзовом фестивале в Финляндии уже с гладко выбритым лицом. Поклонники были удивлены. Более того, не все сразу поняли, что это за красавчик выступает на сцене, сообщает Daily Mail .

Джонни Депп стал счастлив после победы в суде / Фото: The Daily Mail

На мероприятии Джонни Депп выступил с 77-летним другом, британским гитаристом Джеффом Беком. Они исполнили несколько своих песен, а также известные рок-хиты.

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Джонни Депп на концерте / Фото: The Daily Mail

На сцене Джонни зажигал в своем неизменном стиле – белой рубашке с закатанными рукавами, жилете, темно-серых джинсах, кепке, а также в солнцезащитных очках.

Джонни Депп до и после перевоплощений / Фото: The Daily Mail

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В Сети "обновленного" Джонни Деппа восприняли неоднозначно: одни считают, что актер стал выглядеть свежее и молодее, другие же сетуют, что без ус и бороды он больше не горячий и загадочный красавчик.

Отметим, что Депп вместе со своим другом Беком с 2019 года работают над общим альбомом "18". В будущую пластинку войдут оригинальные треки кинозвезды, а также множество каверов. Артисты обещают презентовать альбом уже в следующем месяце! Что ж, ждем с нетерпением.

Напомним, по решению суда Эмбер Херд должна бывшему мужу 8,3 млн долларов. Впрочем, адвокаты актрисы уверяют, что у их клиентки нет таких денег. Сам же Депп не сердится на экс-жену. Более того, он может простить ей долг, только при одном условии.

Раньше мы писали, что Джонни Деппа снова вызывают в суд. Теперь деньги с актера будет пытаться содрать экс-коллега из фильма "Город лжи".