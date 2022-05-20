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Джонни Депп закрутил роман со своим адвокатом? Камилла Васкес отреагировала на сплетни

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 12:02
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Актер продолжает судиться со своей экс-женой Эмбер Херд по делу о клевете. А помогает Деппу отстоять свою правду адвокат Камилла Васкес, которую в Сети уже называют "новой любовью Джонни"
Фанаты предполагают, что Джонни Депп встречается с Камиллой Васкес
Фанаты предполагают, что Джонни Депп встречается с Камиллой Васкес / Фото: Коллаж: Сегодня

Фанаты Джонни Деппа внимательно наблюдают за баталиями с его бывшей Эмбер Херд в суде. За это время мы многое узнали об актрисе, в частности о том, что она испражнялась на кровать экс-мужа!

Впрочем, в последнее время публика все больше стала проявлять интерес к адвокату Джонни Деппа Камилле Васкес, которая устраивает допросы Эмбер Херд.

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Фанатам звезды "Пиратов Карибского моря" нравится, как юрист уверенно защищает их кумира в суде. Более того, некоторые преданные поклонники уже носят футболки с надписью "Я люблю Камиллу Васкес" и создают мемы, на которых она предстает скандинавским богом грома – Тором, сообщает Daily Mail.

Джонни Депп и Камилла Васкес обнимаются
Джонни Депп и Камилла Васкес обнимаются

Кроме того, в Сети уже предполагают, что Васкес и Деппа связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения. На такое мнения публику натолкнули кадры из разных судебных заседаний, на которых двое нежно обнимаются, держатся за руки, стоят слишком близко друг к другу.

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Впрочем, на вопрос журналистов, встречается ли Камилла Васкес с Джонни Деппом, адвокат загадочно улыбнулась, кокетливо откинула волосы в стороны и не ответила на этот вопрос. Таким образом, она еще больше подлила масла в огонь.

Адвокат в объятиях актера
Адвокат в объятиях актера

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Как пишет издание, поклонники с нетерпением ждут подтверждения слухов. По их мнению, Депп и Васкес очень подходят друг другу.

Более того, есть версия, что парочка намеренно не комментирует сплетни, сохраняет интригу и держит интерес фанатов, для того чтобы скорее выиграть дело против Эмбер Херд.

Напомним, 37-летняя Камилла Васкес представляет в суде интересы Джонни Деппа по делу против Эмбер Херд. Актер добивается отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов за клевету против него. Известно, что после скандального развода и заявлений актрисы о том, что Джонни совершал домашнее насилие, карьера кинозвезды пошла насмарку.

Недавно появилась информация, что Эмбер Херд угрожала Джонни Деппу в любовном дневнике.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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