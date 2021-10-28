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Джулии Робертс – 54. Мы собрали лучшие цитаты актрисы о любви, кино и жизни

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
28 октября, 14:38
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Сегодня, 28 октября, одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда исполняется 54 года! Джулия покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Вспоминаем, что она говорила о любви, жизни и своей профессии
Лучшие цитаты Джулии Робертс - мы собрали высказывания актрисы к ее дню рождения
Лучшие цитаты Джулии Робертс - мы собрали высказывания актрисы к ее дню рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Джулия Робертс – красивая, обаятельная и умная женщина. В разные годы в своих интервью она делилась своим опытом съемок, подробностями отношений, личными наблюдениями и жизненным опытом. Ко дню рождения Джулии "Сегодня" выделили ее самые яркие цитаты.

К слову, Джулия Робертс ко всему прочему еще и мама – актриса воспитывает троих детей. Недавно ее дочь Хэзел впервые вышла на красную дорожку.

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О жизни

У меня потрясающая жизнь. Я познакомилась с замечательными людьми. У меня были прекрасные отношения – самые разные. Мне так повезло оказаться на том "золотом" пути, который привел меня ко всему этому.

Джулия Робертс
Джулия Робертс / Фото: Getty Images

На днях я обедала со своей племянницей Эммой (актрисой Эммой Робертс – Ред.), и она сказала: "Ты такая умная, тетя Джулия". И я хотела сказать: "Я не умная, просто мне 41, а тебе 17!".

Я думаю, что я осталась таким же обычным человеком, каким и была всю жизнь. Просто эта моя дурацкая работа сбивает людей с толку, заставляя всех думать, что я почему-то невероятно "очаровательная".

Джулия Робертс
Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Не думаю, что слава меняет людей. Люди меняются по мере накопления у них опыта и знаний о жизни.

Жизнь настолько ценная вещь. Пожалуйста, прошу, давайте любить друг друга, жить сегодняшним днем, общаться друг с другом, быть добрыми друг к другу. Мир вам.

О любви

Секрет красоты в том, чтобы всегда смотреть на того, кто тебя действительно любит.

Настоящая любовь не приходит к вам, она должна быть внутри вас.

Актриса Джулия Робертс с супругом
Актриса Джулия Робертс с супругом / Фото: Getty Images

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Вы поймете, что это любовь, когда все, что вам нужно, – это чтобы этот человек был счастлив, даже если вы не являетесь частью его счастья.

Я считаю, что два человека могут быть связаны сердцем. И не имеет значения, что вы делаете, кто вы и где вы живете – нет границ или преград, если двум людям суждено быть вместе.

Джулия Робертс
Джулия Робертс / Фото: Getty Images

О кино и актерстве

Оскар – это большая честь. Это захватывающе и, с одной стороны, это многое значит, а с другой – по большому счет не значит ничего. Это просто момент в промежутке времени.

Я обычный человек с необычной профессией.

Джулия Робертс
Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Я как актриса, конечно, очень положительно реагирую на лесть.

Иногда люди думают, что актеры – это марионетки – все остальные принимают решения за нас. Знаете, действительно! Единственное, за что мы отвечаем – это решение браться за ту или иную роли или нет.

Джулия Робертс
Джулия Робертс / Фото: AFP

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Для меня магия кино заключается в том, что когда снимаешь интересный фильм, в конце дня чувствуешь, что получил бесценный опыт, что ты чему-то научился.

Я бы не стала сниматься обнаженной в кино. Лично для меня, когда ты играешь в одежде – это представление, а когда без – это уже документальный фильм.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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