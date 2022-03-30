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Эд Ширан, Палома Фейт, Джамала: в Бирмингеме прошел благотворительный концерт в поддержку Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 09:25
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Всемирно известные музыканты объединились для помощи украинцам и провели благотворительный концерт по сбору средств для Украины в Бирмингеме

Поддержка музыкантов со всего мира невероятно важна для Украины во время войны. Суммы, собранные во время благотворительных концертов, спасают жизни украинским беженцам.

Так, благодаря акции RUSSIANS AGAINST WAR российский рэпер Oxxxymiron смог собрать более 53 тысяч долларов для Украины.

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А 29 марта в Бирмингеме прошел сбор финансовой помощи в рамках шоу "Concert For Ukraine", на котором выступили топовые британские знаменитости.

На двухчасовом концерте в поддержку Украины выступил музыкант Эд Ширан, с которым ранее хотели провести телемост группа "Антитіла".

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Также свою поддержку Украине выразила британская певица Палома Фейт. Исполнительница с первых дней войны заявила о своей позиции и стала на сторону украинцев.

Кроме того, в концерте приняли участие Том Оделл, Камила Кабельо, Эмели Санде, Грегори Портер и Snow Patrol.

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Также призвать на помои украинцам приехала Джамала. Певица исполнила свой хит "1944" с флагом Украины.

Как сообщают организаторы, во время концерта в Бирмингеме удалось собрать 14,7 миллионов долларов для помощи украинцам. Эти деньги поступят в фонд помощи украинским беженцам.

Ранее украинские исполнители организовали благотворительный концерт для родной страны в Польше. Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых в польском городе Лодзь на помощь украинскому народу.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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