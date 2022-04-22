Эд Ширан показал ночной Киев в новом клипе

Британский певец Эд Ширан показал клип с рэпером Lil Baby, снятый на улицах ночного Киева еще до войн в Украине, и попросил помогать украинцам

Британец Эд Ширан с первых дней войны поддержал украинцев и присоединился к сбору средств для беженцев. Вместе с другими мировыми знаменитостями он принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Исполнитель в прошлом году успел познакомиться с украинцами во время своего визита в Киев. Там же он даже снял клип на песню "2step", записанную вместе с американским рэпером Lil Baby. Сегодня видео напоминает, как прекрасна наша столица в мирное время!

Реклама

Кроме того, в клипе Эд Ширан обратился к своим слушателям и признался, что ему очень понравился Киев и он рад, что смог побывать там "до того, как начались опустошающие акты насилия".

Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал себя очень желанным гостем во время моего пребывания там – с каждым, от съемочной группы до многих людей, с которыми я встречался в выходные дни. Украина гордая и решительная страна и я очень рад, что мне посчастливилось снять там свое видео, – поделился Ширан в начале ролика.

Также музыкант сообщил, что все средства, заработанные от клипа на YouTube, пойдут на помощь пострадавшим во время войны в Украине.

Реклама

Ранее стало известно, что российская группа ДДТ отказалась выступать в зале под символом оккупантов "Z".