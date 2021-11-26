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Эд Ширан в Украине! Британский певец снимает клип в Киеве (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 07:58
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Популярный британский певец поделился у себя на страничке в Instagram снимком, сделанным в Украине
Эд Ширан приехал в Украину
Эд Ширан приехал в Украину / Фото: instagram.com/teddysphotos

Певец Эд Ширан, который недавно получил награду MTV Europe Music Awards 2021, снимает в Киеве клип. Артист пока не делится подробностями съемок.

Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в прекрасном городе. Украина чудесна, – подписал фото британский певец у себя в Instagram.

Эд Ширан в Киеве
Эд Ширан в Киеве / Фото: instagram.com/teddysphotos

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К слову, недавно британский певец выпустил четвертый студийный альбом "=" (Equals). В релиз вошло 14 треков, включая сингл Shivers, на который был снят клип с Анной Софией Робб, и Bad Habits – песня, получившая главную награду MTV Europe Music Awards 2021.

Напомним, недавно в Украину приезжал голливудский актер Шон Пенн ради съемок документального фильма. Сначала он посетил столицу, а затем приехал в зону боевых действий на Донбасс.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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