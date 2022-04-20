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Эффект бумеранга: концерты Лепса в Израиле, певшего на балу Сатаны в Лужниках, отменены

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 18:23
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Стало известно, что рашисту Лепсу нечего ловить на земле обетованной после его поддержки кровавого режима Путина
Лепс уже начинает получать по заслугам
Лепс уже начинает получать по заслугам / Фото: открытые источники

Сомнений нет: все, кто поддерживают войну России в Украине, – люди, у которых нет ничего человеческого. Деньги и репутация "провластных" артистов для них – важнее жизней людей. Но за каждое решение приходится расплачиваться.

Напомним, в марте в "Лужниках" прошел концерт, который давно прозвали балом Сатаны. На нем выступили все те, кто лебезит перед властями, и так же, как и они, по локоть в крови украинских людей. Это Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Полина Гагарина, группа "Руки Вверх", Тимати, Николай Расторгуев, группа "Любэ", Григорий Лепс и другие. Последний, кстати, теперь вряд ли сможет выступать в Израиле.

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Григорий Лепс

В СМИ появилась информация, что израильский концерт Григория Лепса отменен. До этого он был persona non-grata в США и Латвии. Теперь же и Израиль закрывает для рашиста Лепса свои двери.

Ввиду того, что Лепс открыто поддержал российскую войну в Украине и выступил на том концерте на стадионе "Лужники" в Москве, ряд общественных организаций и активистов добивались отмены его гастролей в Израиле. Об этом пишет www.newsru.co.il. Судя по всему, им удалось добиться желаемого. К тому же из-за своей позиции он уже потерял много миллионов. Но это только начало.

Также читайте, какая судьба ждет Путина, по мнению Кикабидзе.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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