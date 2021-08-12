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Ефремов нарушил обещание данное матери погибшего в ДТП: Так и не понял масштаб горя

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 августа, 11:07
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Российский актер Михаил Ефремов взял на себя обязательства помочь родным погибшего курьера, который ушел из жизни по его вине. Как утверждает адвокат семьи, актер не сдержал своего слова
Михаил Ефремов обещал матери погибшего купить новый дом
Михаил Ефремов обещал матери погибшего купить новый дом / Фото: instagram.com/efremovmfan

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. Авария произошла летом прошлого года, когда Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто. В результате погиб курьер Сергей Захаров – водитель другой машины , с которой столкнулся внедорожник Ефремова. Актер сейчас пытается добиться смягчения срока и обещал помогать гражданской жене погибшего Ирине Стерховой и его маме Марии Ивановне.

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Артист пообещал купить новый дом маме погибшего, но как утверждают адвокаты семьи пострадавшего, Ефремов не сдержал своего обещания.

Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде: ни с какими предложениями о помощи никто к ней не приезжал, – сказал адвокат семьи kp.ru.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Кроме этого актер обещал выплатить компенсацию гражданской супруге погибшего, но и этого не сделал.

Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться даже спустя год после трагедии. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП, – отметил авдокат.

Напомним, Михаил Ефремов впервые после ДТП пообщался с журналистами.

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Кто из звезд чуть не погиб в ДТП – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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