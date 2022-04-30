Ефросинина: против сбежавшего с Пугачевой Галкина готовят уголовное дело

Украинская телеведущая говорила по телефону с Максимом Галкиным, который уехал из России

Маша Ефросинина рассказала о разговоре с Максимом Галкиным / Фото: instagram.com/maxgalkinru, youtube.com

Максим Галкин и Алла Пугачева со своими детьми улетели в Израиль. В Россию, похоже, они возвращаться не намерены, тем более, что из-за позиции относительно российской агрессии в Украине, муж Примадонны остался без работы.

Маша Ефросинина недавно рассказала, что Галкин звонил ей. По словам ведущей, Максим признался, что потерял в РФ все и против него готовится уголовное дело.

Реклама

Он потерял все. Замка уже нет. Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. Его стирают как артиста, его нет и не будет, а если будет, то это имя навсегда очернили и полили дерьмом, – сказала Ефросинина в видео, опубликованном в YouTube-канале Гроші.

Максим Галкин также заявил украинской коллеге, что не жалеет о высказанной позиции, ведь он не считает нормальным то, что Россия устроила на территории другого государства.

Муж Пугачевой открыто осуждает убийства в Мариуполе, зверства в Буче и других украинских городах. Об этом он говорит в видео, опубликованном на Пасху:

Реклама

На днях жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как встретилась с Галкиным и Пугачевой в Израиле.