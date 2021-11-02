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"Его преследует смерть": супруга Болдуина обеспокоена психическим здоровьем актера

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 09:12
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В октябре на съемках фильма "Ржачина" Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс. После этого 63-летний актер практически не спит
Хилария Болдуин обеспокоена состоянием мужа после трагедии с Хатчинс
Хилария Болдуин обеспокоена состоянием мужа после трагедии с Хатчинс / Фото: Getty Images

Хилария Болдуин "очень переживает" за своего мужа Алека Болдуина. По ее словам, 63-летнего актера "преследует" смерть Галины Хатчинс.

Об этом изданию People рассказал источник.

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Хилария очень переживает за него. На самом деле он не спит, его просто преследует смерть Галины, – говорит инсайдер о супругах Болдуин.

Источник добавляет, что Алек "борется, потому что четко понимает, что для семьи Галины дела обстоят еще хуже. Он не хочет сочувствия. Он не хочет, чтобы это касалось его".

Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии
Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

После трагедии на съемочной площадке Алек Болдуин контактировал с супругом и сыном погибшей Галины – Мэтью Хатчинсом и 9-летним Андросом.

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Актер также сказал папарацци на прошлой неделе, что Хатчинс "была его другом". В воскресенье Хилария Болдуин поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлены руки ее и Алека, с подписью: "Я люблю тебя, и я здесь".

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Что произошло с Болдуином?

Во время съемок одной из сцен нового фильма Rust Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​. В результате выстрела пострадало двое людей.

Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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