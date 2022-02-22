ЭКО ни при чем? Отец Фриске опроверг один из самых популярных слухов о певице

Отец Жанны Фриске прокомментировал слухи, что певица забеременела с помощью ЭКО

Владимир Фриске опроверг, что Жанна Фриске делала ЭКО / Фото: скриншот

Жанны Фриске не стало шесть лет назад, а о жизни певицы до сих пор ходит много слухов. Один из самых популярных, что ЭКО спровоцировало развитие рака. Два года Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее.

Семья артистки долго предпочитала не комментировать эту тему, но отец певицы решил нарушить молчание.

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Жанна не делала ЭКО. Она всегда говорила, что хочет ребенка. Но надеялась, что встретит мужчину, создаст семью, и у нее будет ребенок. То, что теперь имя Жанны связывают с историей Насти Заворотнюк и с ЭКО — неправильно, – сказал Владимир Фриске в программе "Ты не поверишь"

Жанна Фриске с отцом Владимиром / Фото: Instagram.com

Напомним, после того, как в 2015 году Жанна Фриске скончалась от рака мозга, стали поговаривать о том, что болезнь могла развиться у звезды из-за ЭКО. Ходили слухи, что глиобластома – последствие гормональной терапии, повлиявшей на беременность певицы. Отмечалось, организм артистки дал сбой, и онкология начала быстро развиваться.

К слову, уже три года борется с онкологией и звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк. У актрисы такой же диагноз, что и у Жанны Фриске.

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Ранее отец Жанны Фриске объяснил, почему актрисе удается дольше справляться с онкологией, чем вышло у его дочери.