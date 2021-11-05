Экс-девушка Оксимирона опровергла заявление о том, что он ее растлил в 15 лет

Русский рэп-исполнитель, которого экс-возлюбленная обвинила в многочисленных изменах с фанатками и своих психических расстройствах, заявил о примирении с ней

Оксимирон заявил о примирении с бывшей девушкой / Фото: Скриншот из YouTube, Инстаграм

На днях бывшая девушка Оксимирона Вера Маркович опубликовала на своей странице в Instagram огромный пост, в котором поделилась с подписчиками подробностями их с рэпером отношений. Тогда многие поклонники исполнителя были шокированы признаниями Веры – она рассказала, как Окси регулярно изменял и винил в неопытности, ведь на момент их отношений ей было всего 15 лет, а ему – 23. Все это привело к тому, что у девушки появились хронические заболевания психики, депрессия, которую после этого она лечила много лет.

СМИ подхватили признание Веры и обвинили рэпера в растлении несовершеннолетней. Сейчас же девушка заявила, что подписчики неправильно трактовали ею написанное – она не это имела в виду.

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Мы познакомились в 2008 году, когда мне действительно было 15 лет. Но наши отношения вышли за рамки дружбы, уже после того, как мне исполнилось 16 лет (возраст согласия), – написала Вера и заявила, что конфликт исчерпан и больше она это никак комментировать не будет.

Фото: Instagram-страница бывшей девушки Оксимирона

В свою очередь Оксимирон подтвердил, что во многом ее слова были правдивыми:

У нас была сложная и травматическая для обоих история отношений, которую мы наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли и беру ответственность за свои поступки. Не надо ее обвинять в чем-либо, – обратился к фанатам рэпер.

Фото: Intagram Оксимирона

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