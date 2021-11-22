Экс-девушка принца Гарри вспомнила об их отношениях: Мне повезло, что они оказались недолговечными

Модель Флоренс Сент-Джордж встречалась с принцем Гарри в 2011 году. Однако девушка призналась, что те отношения были для нее сложными

Бывшая принца Гарри счастлива, что не стала членом королевской семьи. / Фото: Getty Images, florencestgeorge

Флоренс встречалась с принцем Гарри, которого призвали расторгнуть контракт с Netflix из-за сериала "Корона" , несколько месяцев. Однако, по словам девушки, это были изнурительные роман.

Флоренс постоянно страдала от пристального внимания прессы и папарацци. Поэтому у нее появились тревога и боязнь камер, пишет Daily Mail.

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Почти ежедневно появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед моей дверью стояли фотографы. Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не под силу, – вспомнила девушка.

Сын принцессы Дианы и модель встречались недолго. / Фото: florencestgeorge

В результате Флоренс решила расстаться с королевским наследником. Модель призналась, что разрывать отношения было непросто. Но сейчас она счастлива, что приняла такое решение.

Было грустно, но мне повезло, что отношения оказались недолгими, – сказала Сент-Джонс.

Тогда же у девушки из-за постоянного напряжения развилась тревожность, которую она долго лечила. Флоренс даже пришлось принимать антидепрессанты, но улучшить ментальное здоровье она смогла благодаря хобби – гончарному делу.

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Флоренс за гончарной работой. / Фото: florencestgeorge

Кратко об экс-любимой принца Гарри

В 15 лет Флоренс начала строить модельную карьеру. Девушка училась в элитной школе Стоу и получила степень по истории искусств в Бристольском университете. Она снималась для Topshop и Adidas.

В 2013 году экс-девушка Гарри вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа и всерьез занялась гончарным делом.

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Флоренс с мужем Генри Сент-Джордж. / Фото: florencestgeorge

Теперь девушка воспитывает двоих детей и делает глиняную посуду на продажу.

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