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Экс-девушка принца Гарри вспомнила об их отношениях: Мне повезло, что они оказались недолговечными

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 18:31
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Модель Флоренс Сент-Джордж встречалась с принцем Гарри в 2011 году. Однако девушка призналась, что те отношения были для нее сложными
Бывшая принца Гарри счастлива, что не стала членом королевской семьи.
Бывшая принца Гарри счастлива, что не стала членом королевской семьи. / Фото: Getty Images, florencestgeorge

Флоренс встречалась с принцем Гарри, которого призвали расторгнуть контракт с Netflix из-за сериала "Корона" , несколько месяцев. Однако, по словам девушки, это были изнурительные роман.

Флоренс постоянно страдала от пристального внимания прессы и папарацци. Поэтому у нее появились тревога и боязнь камер, пишет Daily Mail.

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Почти ежедневно появлялись новые публикации о нас, моих школьных друзей допрашивали, а перед моей дверью стояли фотографы. Я снимаю шляпу перед теми людьми, которые могут жить в таких условиях. Признаю, мне это оказалось не под силу, – вспомнила девушка.

Сын принцессы Дианы и модель встречались недолго.
Сын принцессы Дианы и модель встречались недолго. / Фото: florencestgeorge

В результате Флоренс решила расстаться с королевским наследником. Модель призналась, что разрывать отношения было непросто. Но сейчас она счастлива, что приняла такое решение.

Было грустно, но мне повезло, что отношения оказались недолгими, – сказала Сент-Джонс.

Тогда же у девушки из-за постоянного напряжения развилась тревожность, которую она долго лечила. Флоренс даже пришлось принимать антидепрессанты, но улучшить ментальное здоровье она смогла благодаря хобби – гончарному делу.

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Флоренс за гончарной работой.
Флоренс за гончарной работой. / Фото: florencestgeorge

Кратко об экс-любимой принца Гарри

В 15 лет Флоренс начала строить модельную карьеру. Девушка училась в элитной школе Стоу и получила степень по истории искусств в Бристольском университете. Она снималась для Topshop и Adidas.

В 2013 году экс-девушка Гарри вышла замуж за мультимиллионера Генри Сент-Джорджа и всерьез занялась гончарным делом.

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Флоренс с мужем Генри Сент-Джордж.
Флоренс с мужем Генри Сент-Джордж. / Фото: florencestgeorge

Теперь девушка воспитывает двоих детей и делает глиняную посуду на продажу.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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