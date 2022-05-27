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Экс-лидер "Арии" Кипелов оказался рашистом и заявил, что Россия победит в войне

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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27 мая, 16:58
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Бывший солист и один из основателей рок-группы "Ария" ответил лидеру "ДДТ" Юрию Шевчуку, который осудил войну в Украине, развязанную Россией
Валерий Кипелов оказался рашистом
Валерий Кипелов оказался рашистом

Ранее Юрий Шевчук заявил, что группа "ДДТ" временно прекращает свою деятельность в России. Музыкант также выступил против кровавой войны, из-за чего обратил на себя внимание силовых структур РФ.

Валерий Кипелов на одном из последних концертов решил ответить Шевчуку, заявив, что поддерживает Россию:

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"Для меня Родина – это вы, – заявил артист-рашист. – Родина – это Юрий Гагарин, это наше Знамя Победы. Это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё – моя Родина. Победа будет за нами!"

Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку, осудившему войну в Украине
Валерий Кипелов ответил Юрию Шевчуку, осудившему войну в Украине / Фото: instagram.com/kipelovofficial

Слова Кипелова вызвали бурные овации в зале. Артист несколько раз повторил фразу "Храни вас Бог" и ушел со сцены, завершив концерт.

Отметим, что ранее Кипелов негативно отзывался о протестном оппозиционном движении в России, а в 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.

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Мне очень понравилось выступление Путина, который сказал, что Крым для всех и, единственное, что он никогда не будет бандеровским. Здесь я его поддерживаю на все 100 %, – говорил в одном из интервью Валерий.

Ранее Лариса Долина высказалась о Путине и предала родную Одессу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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