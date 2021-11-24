Экс-муж погибшей в ДТП с Собчак требует у ведущей $2 млн: То, что у меня внутри, стоит гораздо дороже

Сразу после аварии знаменитость вместе со своей командой пересела в другое такси и уехала в аэропорт, чем и спровоцировала критику в Сети. Впоследствии Собчак сообщала, что хотела связаться с близкими погибшей Екатерины Тарасовой, однако ей не удалось.
Теперь же бывший муж погибшей Антон Тарасов заявил, что требует компенсацию и от водителя Mercedes, повлекшего столкновение, и от Ксении. Так, он хочет отсудить у звезды 2 млн долларов.
Известно, что у мужчины осталась общая с Катей дочь, которой семь лет.
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По данным СМИ, ранее Тарасов категорически отказывался от помощи знаменитости. Но сейчас он изменил свое мнение.
Более того, мужчина считает, что телеведущая недоговаривает о деталях трагедии и лжет.
Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и все такое. Спросил ее, имеет ли она отношение к адвокату водителя Maybach, она сказала: "Нет". Хотя я знал, что да. То есть я столкнулся с полной ложью. Она наврала даже в такой ситуации, – рассказал Тарасов в разговоре с "КП-Новосибирск".
Также мужчина опроверг слова Собчак, что пострадавшие живут неподалеку от нее, "поэтому их можно назвать практически соседями". Ксения подчеркивала, "если судьба свела их в какой-то одной точке, то чем сможет, тем поможет ".
Тарасов убежден, что слова Собчак – "показуха на камеру" да и только.
Это все ложь как о соседстве, так и о помощи. Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала – ехала на бронированной машине. Чем же она помогает? Я сказал им: "Перестаньте звенеть словом "помощь". Я лично ни одной копейки не взял, – заявил Антон.
По словам мужчины, Собчак предлагала оплатить работу психолога для его дочери, а также устроить ее в хорошую школу. Однако Тарасов отказался от такой помощи.
Сейчас мужчина решился потребовать немалую сумму компенсации после того, как 28-летний водитель, ставший виновником ДТП, не принес никаких личных извинений.
Адвокат водителя ко мне приезжал. Я спросил: "Почему он даже не выразил сострадания?". Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекватный. Я тогда заявил о компенсации в 2 миллиона долларов. То, что у меня внутри, стоит гораздо дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочери. После этого адвокат и Ксения испарились, – добавил Тарасов.
Что известно о ДТП с Собчак
9 октября, направляясь из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.
Одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сиденье Mercedes и сама получила травмы при столкновении. Водитель элитного такси, в котором ехала Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП.
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