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Экс-принцесса Люксембурга в третий раз стала мамой – через месяц после свадьбы (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 августа, 19:17
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Бывшая супруга принца Луи Люксембургского, с которым она рассталась в 2019 году, месяц назад снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен из Швейцарии – Фрэнк Флоссель
Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони родила через месяц после свадьбы
Бывшая принцесса Люксембурга Тесси Антони родила через месяц после свадьбы / Фото: instagram.com/tessy_from_luxembourg

Спустя месяц после свадьбы экс-принцесса Люксембурга Тесси Антони родила Фрэнку Флосселю сына. Новорожденного назвали Теодором. Новоиспеченные родители позировали с малышом в роддоме и поделились трогательными кадрами в соцсети. Кстати, на днях и в украинской звездной семье родился ребенок – Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

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На новом посте в Instagram Тесси Антони показала семейное селфи, а также ножку новорожденного Теодора.

Тесси Антони, ее супруг Фрэнк Флоссель и их новорожденный сын Теодор
Тесси Антони, ее супруг Фрэнк Флоссель и их новорожденный сын Теодор / Фото: instagram.com/tessy_from_luxembourg

Экс-принцесса Люксембурга родила мальчика
Экс-принцесса Люксембурга родила мальчика / Фото: instagram.com/tessy_from_luxembourg

Тесси также добавила видео со своим старшим сыном от брака с принцем Люксембурга – 15-летним Габриэлем. Он сообщил, что вместе со своими братом Ноа и сводной сестрой Джулией рады пополнению в семье.

Я рад сообщить, что у нас с Ноа и Джулией родился брат, которого назвали Теодором. Он чувствует себя хорошо и находится в больнице вместе с моей мамой, – сказал внук герцогской четы.

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Тесси Антони была замужем за принцем Луи Люксембургским с 2006 по 2019 год. Через год после расставания Тесси заявила, что состоит в отношениях с Фрэнком Флосселем. В конце июля этого года они сыграли свадьбу в Цюрихе.

Смотрите выпуск "Зіркового шляху" о звездах, которые не планировали детей, но стали родителями:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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