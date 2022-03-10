Экс-солист группы Отпетые мошенники покончил жизнь самоубийством

Создателю и экс-солисту российской группы "Отпетые мошенники" Тому Хаосу было 50 лет

/ Фото: Instagram

По информации российских Telegram-каналов, Том Хаос покончил жизнь самоубийством. Он оставил предсмертную записку.

Представители певца рассказали, что на 10 марта у него было назначено несколько интервью, но во второй половине дня Том Хаос перестал отвечать на звонки и сообщения. Близкие забили тревогу.

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Тому Хаосу было 50 лет / Фото: Instagram

Группа "Отпетые мошенники" образовалась группа, в состав которой вошли Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Самые известные хиты группы "А у реки", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби".

Группа "Отпетые мошенники" / Фото: Instagram

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Том Хаос покинул коллектив в августе 2021 года из-за финансовых разногласий. По его словам, Сергей Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму – скрывали значительную часть гонораров за выступления.