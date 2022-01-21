Экс-солистка Тату, модель и дочь миллионера: с кем Топалов встречался до брака с Тодоренко

Влад Топалов вместе уже больше пяти лет с телеведущей Региной Тодоренко. Пара воспитывает сына Майкла

С кем встречался Влад Топалов до брака с Региной Тодоренко / Фото: Instagram

Иногда у себя в Instagram Тодоренко рассказывает об отношениях с Топаловым и признается, в их паре бывают кризисы, а однажды все чуть не дошло до развода. Сам певец никак не комментирует высказывания жены, он привык к разговорам о его личной жизни, ведь до Регины Тодоренко его романы часто обсуждались в СМИ.

Рассказываем, что известно о личной жизни Влада Топалова до брака Региной Тодоренко

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Юлия Волкова

/ Фото: Instagram

Экс-солистка группы t.A.T.u. была первой любовь Влада Топалов. Их отношения напоминали сериал – они сходились и расходились . После одного из расставаний Волкова успела выйти замуж за другого, родить ребенка и вернуться к Топалову. Но воссоединение было не долгим, в 2006 году отношения артисты окончательно поставили точку в отношениях.

Ольга Руденко

/ Фото: vokrug.tv/

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Топалов встречался с пиар-директором Сергея Лазарева Ольгой Руденко. Они познакомилась на съемках одного из глянцевых журналов. Роман развивался стремительно, уже через три месяца в шоу-бизнессовых кругах обсуждали свадьбу Топалова и Руденко, а сами они давала интервью, в которых рассказывали о желании стать родителями. Однако вскоре они объявили о расставании. До сих пор не известно, что тогда произошло между Ольгой и Владом. Существует версия, что это был PR-роман.

Виктория Лопырева

/ Фото: Instagram

Топалов не скрывал свой роман с модель. Они вместе посещали светские мероприятия, регулярно публиковали совместными фото и видео. Лопырева снялась в клипе певца на песню "Ты придешь"

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Роман Лопыревой и Топалов тоже долго не продлился. По словам певца, Виктора привыкла к определенному образу жизни и отношению мужчин к ней, а он немножко не вписывался.

Это союз был невозможен по такому большому количеству объективных причин. Во-первых, я употреблял наркотики. Это было два мира, между которыми я скитался. Во-вторых, я понимал, что физически не способен обеспечить тот образ жизни, к которому она привыкла. Если бы я даже обладал такими возможностями, Вика тогда не была готова к семье, детям, – сказал артист в одном из интервью.

Ксения Данилина

/ Фото: Instagram

В 2015 году Влад Топалов женился на дочери миллионера Ксении Данилиной. Влюбленные сделали татуировки в виде сердец с надписью We found love. Топалов часто признавался в любви Ксении. Но спустя полтора года стало известно о разводе пары. По словам Топалова, они с Данилиной расстались из-за неопытности и нежелания друг другу уступать

Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться. Но это был такой большой "бум" – столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой – даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт

Ранее мы рассказывали, что Влад Топалов растрогал до слез Регину Тодоренко, исполнив ее заветную мечту.