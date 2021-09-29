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Экс-супруг Гагариной о судах с певицей: Дочь растят няни, меня это не устраивает

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 сентября, 15:23
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Дмитрий Исхаков намерен судиться с популярной певицей за право видеться с их общей дочерью Мией
Дмитрий Исхаков рассказал новые подробности о судебном иске к Полине Гагариной
Дмитрий Исхаков рассказал новые подробности о судебном иске к Полине Гагариной / Фото: Скриншот из YouTube

Как рассказал экс-супруг Полины Гагариной в интервью с Ксенией Собчак, что он надеялся урегулировать этот вопрос мирно, без судебных разбирательств, но певица не захотела.

Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит Бог, много раз пытался это обойти. Говорил, что мы можем цивилизованно и по-человечески обсудить и решить. Она сказала, что говорить мы будем только через адвокатов, – сказал фотограф.

/ Фото: Скриншот из YouTube

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Дмитрий Исхаков хочет постоянно участвовать в воспитании дочери, а не зависеть от графика жены и ее настроения.

Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью. То есть дочь растят няни, меня это не устраивает. У Полины сложный график, она большой артист, она часто не может быть дома к определенному времени. Я это понимаю. Но есть папа, который хочет и может это делать, – сказал экс-супруг певицы.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали совместную дочь Мию и сына от первого брака артистки Андрея. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года, но официально развод был оформлен в ноябре 2020 года. Причиной развода Исхаков назвал разные жизненные ценности.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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