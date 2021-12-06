Экс-участница Блестящих тайно вышла замуж – как выглядит супруг Орловой (фото)

Ольга Орлова счастлива и считает, что после 40 жизнь только начинается. Радостной новостью артистка поделилась с поклонниками в Instagram

Певица и ведущая Ольга Орлова вышла замуж / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

42-летняя певица и бывшая участница российской группы "Блестящие", Ольга Орлова, которая ранее показала снимок с юной Жанной Фриске, расписалась со своим любимым 27 сентября. Но только сейчас артистка рассказала об этом фолловерам.

В посте Орлова отметила, что 27.09 – день, когда она познакомилась со своим мужем.

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Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете, – написала Ольга Орлова в соцсети.

Она также опубликовала пару совместных фото с мужчиной и показала обручальные кольца.

Ольга Орлова сообщила, что вышла замуж / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

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Что известно о муже Орловой

Об избраннике Ольги Орловой практически ничего не известно. Мужчину зовут Валерий, ему 51 год и у него свой бизнес. Встречаться пара начала в 2019 году.

Ольга Орлова с мужем Валерием / Фото: instagram.com/olgaorlova1311

В 2000 году Ольга Орлова познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым. Через год у пары родился сын Артем. Брак Орловой и Карманова распался в 2004 году.

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В 2007 году телезвезда закрутила роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым, но рассталась с ним в 2010-м.

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