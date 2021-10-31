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Экс-участница Серебра Елена Темникова вспомнила, как чуть не стала жертвой педофила

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
31 октября, 21:03
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Бывшая вокалистка группы "Серебро" Елена Темникова поделилась неприятной историей, которая произошла с ней в 17-летнем возрасте, когда она только приехала в Москву
Елена Темникова заявила, что в 17 лет чуть не стала жертвой извращенца
Елена Темникова заявила, что в 17 лет чуть не стала жертвой извращенца / Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Знаменитости все чаще стали делиться личными историями, и не только счастливыми и позитивными, но и теми, которые оставили неприятные воспоминания или даже травму на всю жизнь. Например, недавно Анна Седокова рассказала, что в восемь лет подверглась домогательствам со стороны ухажера ее матери.

На этот раз своими откровениями поделилась экс-участница российской группы "Серебро" Елена Темникова. Артистка призналась, что в 17 лет познакомилась с мужчиной, который пообещал ей помочь устроиться в Москве. Об этом она рассказала в интервью программе "Света вокруг света".

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Скриншот: YouTube

Тогда юная Темникова познакомилась с мужчиной, который назвался поэтом-песенником. Все это произошло на одном из песенных конкурсов.

Стучится ко мне в гримерку и говорит: "Я — поэт-песенник, пишу песни Кадышевой Надежде. Давайте я вас буду продюсировать. Приезжайте-ка вы ко мне в Москву, я вас устрою в женское общежитие при ветеринарном техникуме. У меня есть друзья-авторы, будем песни записывать". Оставил свой номер телефона и попросил обязательно позвонить ему, – поделилась Елена.

Позже с мужчиной также переговорили и родители будущей звезды. Они решили отправить дочь из родного Кургана в Москву.

Скриншот: YouTube

Когда Елена приехала в столицу России, мужчина не выходил на связь. Девушка решила проявиться настойчивость и приехала к нему домой. Тот выгнал Темникову, заявив, что "переживает тяжелый период" и ему сейчас не до нее. Однако позже мужчина отвел Елену в отель, как и обещал, но комнату ей пришлось оплачивать себе самой.

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Если бы не женщина администратор, случилось бы непоправимое: та предупредила юную певицу о том, что мужчина часто водит в этот отель молодых девочек и проводит с ними время.

В общем, он педофилом оказался. Мне 17, но, поверьте, я выглядела и вела себя так, как будто мне 12, – рассказала Елена.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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