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Экс-жениха Дженнифер Лопес застукали за страстными поцелуями с молодой пассией в Италии (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 июня, 12:09
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Хоть Джей Ло и планировала сыграть свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом, но неожиданно судьба их разделила
Алекс Родригес нашел замену Дженнифер Лопес
Алекс Родригес нашел замену Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречались четыре года и даже планировали заключить брак, но в 2020 году их отношениям пришел конец, вероятно пандемия внесла свои коррективы. Бейсболист надеялся еще воссоединиться с артисткой, но она уже успела восстановить роман с Беном Аффлеком.

Парочка началась встречаться в 2017 году
Парочка началась встречаться в 2017 году / Фото: Getty Images

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И пока Джей Ло с Беном радуются совместной жизни в доме мечты за 60 млн долларов, Алекс Родригес решил отвести душу в компании симпатичной блондинки.

На днях бывший Дженнифер засветился в клубе на итальянском острове Капри. Вместе с ним развлекалась и модель Кэтрин Пэджетт.

Алекс и Кэтрин отрываются по полной
Алекс и Кэтрин отрываются по полной / Фото: TMZ

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Как сообщает TMZ, голубки, гуляя по острову, решили заглянуть в местное ночное заведение, чтобы немного расслабиться.

Алекс попал в объект папарацци, когда он зажигал на танцполе, держа в руках бубен. А его пассия пила вино.

Родригес и Педжетт на Капри
Родригес и Педжетт на Капри / Фото: TMZ

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Парочка вместе закружилась в танце, который закончился…горячим поцелуем!

Вскоре бейсболист с моделью переместились в более спокойную и тихую обстановку – на веранду.

Бейсболист проводит время с моделью
Бейсболист проводит время с моделью / Фото: TMZ

Отметим, что Алекса и Кэтрин не раз видели вместе. Неизвестно, встречаются ли они, но говорят, что парочка все-таки закрутила роман и это случилось в январе.

К сожалению, об избраннице 46-летнего бейсболиста известно немного. Кэтрин 25 лет. Она профессиональный диетолог. Девушка любит спорт и занимается фитнесом, а также участвует в соревнованиях по бодибилдингу.

Кэтрин Пэджетт
Кэтрин Пэджетт

Кстати, уже в июле Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в поддержку Украины на том же острове Капри.

Напомним, недавно Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с невестой.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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