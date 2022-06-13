Экс-жениха Дженнифер Лопес застукали за страстными поцелуями с молодой пассией в Италии (фото)

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречались четыре года и даже планировали заключить брак, но в 2020 году их отношениям пришел конец, вероятно пандемия внесла свои коррективы. Бейсболист надеялся еще воссоединиться с артисткой, но она уже успела восстановить роман с Беном Аффлеком.
И пока Джей Ло с Беном радуются совместной жизни в доме мечты за 60 млн долларов, Алекс Родригес решил отвести душу в компании симпатичной блондинки.
На днях бывший Дженнифер засветился в клубе на итальянском острове Капри. Вместе с ним развлекалась и модель Кэтрин Пэджетт.
Как сообщает TMZ, голубки, гуляя по острову, решили заглянуть в местное ночное заведение, чтобы немного расслабиться.
Алекс попал в объект папарацци, когда он зажигал на танцполе, держа в руках бубен. А его пассия пила вино.
Парочка вместе закружилась в танце, который закончился…горячим поцелуем!
Вскоре бейсболист с моделью переместились в более спокойную и тихую обстановку – на веранду.
Отметим, что Алекса и Кэтрин не раз видели вместе. Неизвестно, встречаются ли они, но говорят, что парочка все-таки закрутила роман и это случилось в январе.
К сожалению, об избраннице 46-летнего бейсболиста известно немного. Кэтрин 25 лет. Она профессиональный диетолог. Девушка любит спорт и занимается фитнесом, а также участвует в соревнованиях по бодибилдингу.
Кстати, уже в июле Дженнифер Лопес выступит на благотворительном концерте в поддержку Украины на том же острове Капри.
Напомним, недавно Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с невестой.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"