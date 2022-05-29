Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Елену Ваенгу не хотят видеть в Израиле – концерты фанатки Путина резко отменили

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Активисты добились своего – им удалось отменить гастроли рашистской артистки, которые должны были стартовать со дня на день в Израиле
В Израиле отменили концерты Елены Ваенги
В Израиле отменили концерты Елены Ваенги / Фото: Скриншот из видео

Звезды российского шоубиза, которые замалчивают войну в Украине ради карьеры или же поклоняются кровавому режиму Путина, расплачиваются за свою позицию "вне политики". Недавно стало известно, что выступления стендап-комика Нурлана Сабурова запретили на его родине – в Казахстане.

Теперь появилась еще одна информация – об отмене концертов рашистской певицы Елены Ваенги в израильских городах. С 31 мая по 4 июня певица должна была дать четыре концерта, но что-то пошло не так.

Реклама

Активисты обращались с требованием к концертным площадкам, чтобы эти выступления не состоялись. И как сообщила в Facebook активистка Анна Жарова, их призывы были не напрасны.

Всем причастным спасибо! У нас снова получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль! – написала девушка.

Отметим, что выступления Елены Ваенги перенесены на другие даты, однако на какие именно – неизвестно. Так что есть надежда, что эти гастроли отменили навсегда.

Реклама

Когда следующий концерт – неясно, проверить могут только те, кто купил билеты. Но это еще одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами! – заявила активистка.

Елена Ваенга и ее позиция

45-летняя российская певица – настоящий прислужник президента-диктатора. Раньше в интервью Ксении Собчак Ваенга признавалась, что молится за его здоровье и боится, что с ним что-нибудь случится.

Скриншот YouTube

Я очень боюсь, что с ним что-нибудь случится. Я животным страхом этого боюсь. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень силен, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента как за близкого человека, – говорила путинистка.

Отметим, пока в цивилизованных странах отменяют концерты пропутинских артистов, в России сознательные знаменитости сами отказываются выступать. В частности, певица Тамара Гвердцители отменила гастроли на ближайшие полгода и уехала в Грузию.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять