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Элтон Джон напугал фанатов – почему певец в инвалидном кресле? (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 июня, 08:59
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75-летний певец вызвал сильное беспокойство среди своих поклонников фотографиями в инвалидном кресле после концерта в Ницце
Папарацци засняли Элтона Джона в инвалидном кресле
Папарацци засняли Элтона Джона в инвалидном кресле / Фото: Getty Images, The Mirror

Состояние здоровья Элтона Джона в последнее время заставляет его окружение и фанатов серьезно понервничать, ведь несколько месяцев назад певец перенес коронавирус.

Совсем скоро Джону предстоит большой концерт в честь Платинового юбилея правления королевы Елизаветы, но за несколько дней до торжества композитора заметили в инвалидном кресле.

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Ослабленного Элтона поймали на фото папарацци в аэропорту Лейпцига, в Германии, сообщает Mirror. После выступления в Ницце исполнителя вез в кресле его охранник.

Элтона Джона заметили в инвалидном кресле
Элтона Джона заметили в инвалидном кресле

Внешний вид Джона, одетого в спортивны костюм и маску, очень напугал его фанатов, ведь на фото певец выглядел очень слабым и обессиленным.

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Британский певец через несколько дней выступит на Платиновом юбилее Елизаветы II
Британский певец через несколько дней выступит на Платиновом юбилее Елизаветы II

Как известно, долгое время Элтон Джон боролся с раком простаты и осложнениями после инфекции. По слухам от инсайдеров, уже достаточно давно 75-летняя звезда не обходится без специальных подгузников из-за проблем с мочеиспусканием. Также, по словам источников, у Джона ректальный пролапс (выпадение прямо кишки).

Напомним, что британский композитор тоже появлялся на публике в инвалидном кресле, в 2019 году, но тогда Джон обосновал это растяжение лодыжки.

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Ранее страдающей афазией Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел на публику.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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