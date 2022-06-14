Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Эмбер Херд неожиданно высказалась о суде с Джонни Деппом: "Я заслуживаю этой ненависти"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 08:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса все никак не успокоится – она решила и дальше гнуть свою линию. На этот раз Эмбер заговорила о "плохом" влиянии соцсетей и Джонни на присяжных, вынесших вердикт
Эмбер Херд впервые прокомментировала вердикт суда между ней и Джонни Деппом
Эмбер Херд впервые прокомментировала вердикт суда между ней и Джонни Деппом / Фото: Pinterest

Похоже, что Эмбер Херд стремится продолжить сериал "Депп vs Герд":) Хоть и суд с Джонни Деппом уже закончился в пользу звезды "Пиратов Карибского моря", но актриса не намерена сдаваться.

На днях Эмбер неожиданно застали в Нью-Йорке в сопровождении сестры и помощника. Как выяснилось бывшая Джонни специально прилетела туда, чтобы дать интервью Саване Гатри из ТВ-шоу Today на канале NBC, сообщает Daily Mail.

Реклама

36-летняя актриса заявила, что судебный процесс был несправедлив, а на решения присяжных повлияли многочисленные сообщения и посты в соцсетях, которые выставили ее в плохом свете.

Также она упрекнула свидетелям Деппа, намекнув на их "купленность". Херд считает, что они не дали точного представления о происходящем в ее браке.

Скриншот с видео

Актриса заявила, что не обвиняет присяжных за их решение, ведь "у них не было выбора". По мнению звезды, людей покорила просто харизма ее бывшего мужа.

Реклама

Как они могли вынести другое решение? Они сидели на этих местах и в течение трех недель выслушивали непрерывные показания от оплачиваемых сотрудников, а ближе к концу судебного разбирательства – от случайных людей. Я их не виню, я действительно понимаю. Он любимый персонаж и люди чувствуют, что его знают. Он фантастический актер, – высказалась Эмбер.

Также Херд считает, что травля и хейт в соцсетях сильно повлияли на ход событий. По словам актрисы, в Сети к ней отнеслись несправедливо.

Скриншот с видео

Мне все равно, что обо мне думают или какое суждение вы хотите вынести о случившемся в моей жизни. Я не принимаю это близко к сердцу. Но тот, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и ярости, и считает, что я лгу, он все равно не сможет посмотреть мне в глаза и сказать, что все это справедливо, – заявила Эмбер.

Напомним, после вынесения вердикта адвокат Эмбер Херд Элейн Чарлсон Брэдхофт сообщила, что они обжалуют приговор. Также юрист заявила, что у ее клиентки нет 8,35 миллионов долларов, которые она должна выплатить Деппу по решению суда.

Вскоре адвокаты Деппа объяснили, что актер может отказаться от денег, которые ему должна бывшая. По словам юристов, для Джонни было важно восстановить свою репутацию и дело не в финансах.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять